Il busto di San Pardo rubato nel 1971 finisce a Chi l'ha visto?

LARINO. “Aiutateci a recuperare il busto argenteo di San Pardo”. Appello di una cittadina di Larino per l’opera di scuola napoletana della fine del Seicento, trafugata dalla Cattedrale cittadina nel gennaio del 1971. Qualcuno ha informazioni utili?”

Questo il messaggio che campeggia sulla bacheca Facebook della nota trasmissione Rai Chi l’ha Visto? inviato alla redazione dalla professoressa, archeologa, amante della sua città Annarita De Notariis qualche giorno fa. La nota professionista larinese, è vero sono, passati 53 anni, ma non riesce a darsi pace, come del resto tantissimi altri larinesi su quella sparizione assurda consumatasi nella notte del 25 e 26 gennaio del 1971 quando qualcuno riuscì a trafugare dalla sua nicchia nella basilica cattedrale frentana il meraviglioso busto argenteo del santo patrono Pardo.

Il video messaggio registrato all’interno della basilica è stato visto da quasi 5000 persone. Certo qualcuno ha anche avanzato l’idea che di quell’argento, tanto caro ai larinesi, qualcuno ne avrà fatto gioielli et similia, ma c’è anche l’ipotesi che quel furto, magari avvenuto per commissione, abbia portato il busto del santo chissà dove, perfino in un museo. Dunque, l’appello al popolo del web per avere notizie. Chissà che realmente quel busto è finito in chissà quale sala di museo, o collezione privata? Sarebbe davvero ‘un miracolo’, a distanza di tanti anni ritrovarlo!