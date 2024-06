Parcheggi selvaggi, furti e decoro urbano da rivedere: i nodi da sciogliere dell'estate

TERMOLI. Come avviene a ogni elezione amministrativa, tra prima e dopo il voto c'è una fase di limbo che necessariamente determina delle situazioni di stallo, in attesa di insediamento e nuovi indirizzi.

Quasi sempre la storia insegna che si arrivi in prossimità dell'estate e allora a soffrirne sono le vicende per così dire turistiche. Ultima domenica di primavera, ieri, con un lungomare preso davvero d'assalto, anche perché finalmente il meteo si sta allineando ai pianeti, per cavarcela con una battuta, ma non è tutto oro quello che luccica.

Lo affermano i balneari aderenti al Sib-Confcommercio Molise, che evidenziano situazioni di allarme.

Furti d'auto e di bici elettriche, reiterate anche nella giornata di ieri a Termoli. «Invochiamo maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Non è possibile che i bagnanti che si recano nelle nostre strutture per trascorrere ore di relax e divertimento debbano poi veder sparire i veicoli in sosta», viene rimarcato. Ma non è tutto. «Ci sono segnali di divieto che vengono sistematicamente ignorati, come ieri in via Vespucci, dove centinaia sono stati gli scooter parcheggiati in modo selvaggio».

La stagione ormai anticipata, infine, a dire degli imprenditori balneari imporrebbe anche una revisione del calendario di avvio del servizio navetta, «Un fine settimana come quello tra 15 e 16 giugno avrebbe meritato questo servizio, così come andrebbe programmata una manutenzione più puntuale per rispolverare quel decoro urbano che possa rendere più accogliere il litorale».