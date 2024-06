Staffetta blu dell'autismo: in Molise superate le cento adesioni

Staffetta Blu dell’autismo in Molise

MOLISE. Appena conclusa in Molise la terza edizione della Staffetta Blu dell’autismo.

Promossa dall’Angsa Nazionale (Associazione Nazionale Genitori soggetti Autistici) e patrocinata dall'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l'edizione del 2024 è stata una delle più belle organizzate dall'Angsa Molise.

Il coordinamento dell'Angsa regionale ha organizzato la tappa in quel di Vastogirardi, precisamente nella Riserva Naturale Statale Montedimezzo, patrimonio dell'Unesco. La passeggiata si è svolta lungo i sentieri della riserva Mab in compagnia degli animali alla scoperta della storia del parco. Circa 40 i bambini, ragazzi e adulti nello spettro autistico accompagnati dalle loro famiglie e dai tanti amici e simpatizzanti dell’associazione. Il numero dei partecipanti ha superato di gran lunga i 100 previsti con grande gioia per gli organizzatori. Sono diverse le associazioni della provincia di Isernia e del basso Molise che oggi hanno condiviso con l'Angsa Molise questa bellissima giornata e a cui va il ringraziamento dell'Angsa stessa quali: Una Luce sul Buio dell'Autismo, Oltre il Blu e Una Mano per la Vita Onlus.

Un ringraziamento particolare va al Sae112 che, come tutti gli anni, ha garantito la sicurezza dei partecipanti lungo tutto il percorso. Impeccabile è stato il lavoro del personale civile dei Carabinieri Forestali coordinati dal tenente colonnello Gianluca Grossi che ha accompagnato la carovana lungo il sentiero alla scoperta degli animali presenti all’interno della riserva e guidato i partecipanti nella visita al museo della riserva raccontando con estrema semplicità e professionalità la storia e rispondendo alle tante domande dei curiosi.

Il presidente dell'Angsa Molise, Paolo Donnarumma, ha ricordato l’importanza di queste manifestazioni affinché la sensibilizzazione non si fermi solo al 2 aprile, Giornata Mondiale dell’Autismo, ma che sia estesa a 365 giorni l'anno e per questo ben vengano queste iniziative. Prima della partenza l'Angsa Molise ha voluto ringraziare tutte le associazioni presenti, incluso i Carabinieri Forestali e il Sae 112, con un gagliardetto in ricordo di questa bellissima giornata.

Appuntamento al prossimo anno su nuovi sentieri camminando verso traguardi sicuri!

