Un paese in festa per Sant'Antonio: la festa dei Carristi a Montecilfone

La festa di Sant'Antonio a Montecilfone

MONTECILFONE. Tra le festività più importanti a Montecilfone, quella di Sant'Antonio ha visto ben 3 giorni di manifestazioni in paese, a cura della parrocchia San Giorgio Martire col patrocinio dell'amministrazione comunale. «Eventi, arte, cultura e tradizioni». Il trittico è partito alle 8 di giovedì scorso, con la festa liturgica e la celebrazione eucaristica. Venerdì 14 giugno, invece, è partito il cartellone ricreativo, con la banda musicale per le vie di Montecilfone. Attesa per i carri, che si sono radunati in tarda mattinata presso la zona Calvario, poi in processione accompagnati dal quadro di Sant'Antonio. In piazza Lame il raduno col pranzo al sacco ha chiuso la parte antimeridiana del programma. La sera, alle 18, altra celebrazione eucaristica, con processione e sfilata dei carri, dopo la benedizione davanti al sagrato della chiesa di San Giorgio Martire.

Sabato il giorno più partecipato, anche da fuori paese, che si è aperto coi fuochi pirotecnici e la sfilata della banda musicale. Nuovo raduno dei carri alle 10.30 e dopo il Solenne pontificale, la processione e nuova tornata di fuochi d'artificio. Alle 13.30 del 15 giugno si è rinnovata la benedizione. Ultimo raduno dei carri nel tardo pomeriggio, prima dell'ultima messa. Quindi, sfilata finale e benedizione, sempre davanti al sagrato della chiesa di San Giorgio Martire. Lo spettacolo musicale in piazza Roma e i fuochi pirotecnici alla mezzanotte fanno calare il sipario sulla 3 giorni.

Il Sant’Antonio a Montecilfone è un evento che accomuna giovani e meno giovani.

Una festa organizzata dai carristi, giornata dedicata a tutti i Carristi e alle loro famiglie in onore di Sant’Antonio. La tradizione si è rinnovata coi carri addobbati da fiori e trainati dai buoi. Evento molto sentito da tutta la comunità, Grandi e piccoli tutti coinvolti in questo evento annuale arricchito dalla sfilata dei carri con la statua del Santo portata a spalle dai devoti.

Galleria fotografica