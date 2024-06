«Perché Eduardo ha testimoniato ogni giorno che l’amore non muore, si trasforma soltanto»

TERMOLI. Dolore composto e profondo, quello che portava sul volto la professoressa Marcella Stumpo. Un mese che si commenta da solo quello ultimo trascorso dalla candidata sindaca della Rete della Sinistra con la lista Termoli Bene Comune, perché diviso tra gli impegni elettorali e la presenza accanto al suo Eduardo Sassi, con cui si è accompagnata negli ultimi 44 anni.

Le parole che ha pronunciato sabato scorso, alla cerimonia funebre del marito, salito in cielo a 84 anni, ci hanno profondamente colpito, le riproponiamo affinché possano essere condivise dai lettori, non prima di ringraziare ancora una volta la professoressa Stumpo per aver partecipato al confronto pubblico dello scorso 2 giugno, nonostante il periodo di sofferenza personale; così come la ringraziamo per averci concesso il testo del suo discorso, poco dopo la celebrazione esequiale alla chiesa del Sacro Cuore.

IL RICORDO

“Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara fosse posto questo cencio nero, al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevare qualche fronte ingiustamente umiliata, a reprimere qualche sopruso; e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede nella vincente giustizia, senza la quale la vita non merita di essere vissuta”. Piero Calamandrei.

Con questa convinzione nel cuore Eduardo ha onorato la sua professione, accompagnandola sempre con la consapevolezza che non si può essere felici da soli, e che qualunque ingiustizia commessa contro chiunque in qualsiasi parte del mondo andasse sentita come propria.

È stato avvocato per missione, umanità, amore, e ha portato nei suoi 52 anni di aule di tribunale l’istintiva vicinanza al dolore e alle debolezze umane. Ci siamo trovati e amati anche per questa comune e radicata adesione morale alla necessità di porre un freno alle ingiustizie sociali, alla cattiveria di un sistema di produzione e sfruttamento degli ultimi contro cui reagivamo allo stesso modo, lui però con la calma serena che gli era propria, io con la mia irruente impulsività spesso molto meno efficace.

Diversi eppure uguali, abbiamo camminato insieme per 44 anni; non in un idillio, inciampando e discutendo, ridendo e bisticciando, ma con un cuore solo e con le mani strette; non c’è stato momento nel quale io mi sia sentita sola, fino a che la malattia non lo ha piegato ed ho dovuto diventare io per lui sostegno e forza: quella forza che in lui veniva lentamente meno e che a me è stato necessario trovare per accompagnarlo.

Sono orgogliosa di aver diviso la vita con lui, orgogliosa della sua onestà morale e materiale, della sua inalterabile generosità, della sua incapacità di trattar male qualcuno, di rifiutare ascolto, di chiudere il cuore alle necessità degli ultimi. Quella che in me è rabbia spesso inefficace contro le ingiustizie in lui era serena consapevolezza di dover fare tutto quello che poteva per aiutare tutti.

Ha amato e servito la sua città e la sua regione vedendone con lucidità i problemi e le debolezze, ma sentendo sempre il dovere di partecipare a costruirne il futuro.

Ha vissuto per la sua toga, che sentiva come missione sociale, per la famiglia e per la società; i nostri figli sono stati per lui allegria, speranza nel futuro, amore incrollabile. E il piccolino che porta il suo nome promessa di gioia e speranza che non ha potuto godere appieno.

Mi ha accompagnata in tutte le lotte in cui mi gettavo a capofitto, pronto a consolarmi delle tante sconfitte, accettando il tempo che sottraevo alla famiglia come una necessità per farmi sentire viva.

Ha sofferto molto senza meritarlo, e questo ultimo mese ha distrutto lui e noi che lo abbiamo amato. Un calvario che ci ha visti impotenti, che è stato duro attraversare.

Noi che abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi ogni giorno non riusciamo a lasciarlo andare senza lacrime. Polvere alla polvere, cenere alla cenere, dice la Bibbia: ma niente ridurrà in cenere il monumento perenne che ogni attimo della sua vita ha costruito nei nostri cuori. Perché Eduardo ha testimoniato ogni giorno che l’amore, in tutte le sue forme e per qualunque ideale, non muore. Si trasforma soltanto.