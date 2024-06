Liste d'attesa, al lavoro le commissioni a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Sotto la presidenza del Presidente Nicola Cavaliere (il presidente più anziano di età) si sono riunite nella mattinata in maniera congiunta le Commissioni Prima e Quarta che hanno valutato alcuni argomenti iscritti all’ordine del giorno inerenti materie afferenti alle competenze di ciascuno dei due organi consiliari permanenti.

Nell’ambito dell’esame della proposta di legge n.3, di iniziativa del Consiglieri Greco, Primiani e Gravina, concernente, "Istituzione di una Commissione consiliare di carattere temporaneo, di studio e approfondimento su appalti Asrem e contratti di accreditamento dei privati, dell'organizzazione del servizio sanitario regionale e del rispetto del Piano Regionale del Governo delle Liste di Attesa", il Consigliere Massimo Sabusco, nella sua qualità di Relatore, ha reso ai Commissari la relazione tecnica. L’esame della pdl, quindi, continuerà nelle prossime sedute dell’organo consiliare.

Per quanto riguarda, invece, l’esame congiunto per comunanza di materia ed argomento delle proposte di legge n.4. di iniziativa della Consigliera Alessandra Salvatore, concernente, "Istituzione della Molise Film Commission", e n.17, di iniziativa dei Consiglieri Greco e Primiani, concernente, “Interventi in favore del comparto audiovisivo e del cinema - Istituzione della Molise Film Commission", la Commissione ha deciso di rinviarne la trattazione al fine di acquisire prima in necessari approfondimenti tecnico contabili riguardanti la copertura di bilancio.