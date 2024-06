Monitoraggio e tutela dei nidi di tartaruga marina in Molise

TERMOLI. Monitoraggio e tutela dei nidi di tartaruga marina in Molise. Dopo la formalizzazione della collaborazione con il Centro Studi Cetacei, siamo orgogliosi di presentarvi un corso, gratuito, aperto a tutti, sabato 29 giugno, alle 17, presso l'auditorium del Comune di Termoli, in via Elba.

Relatrici Chiara Profico e Claudia Borgatti, esperte del Centro Studi Cetacei, che forniranno nozioni sulla biologia delle tartarughe marine; le procedure operative per gli spiaggiamenti; il monitoraggio delle spiagge; come riconoscere le tracce di nidificazione; la messa in sicurezza dei nidi.

«Vogliamo condividere con voi queste importanti informazioni per diventare tutti cittadini consapevoli delle bellezze che la nostra natura di offre. Abbiamo il dovere di conoscere e partecipare attivamente alla salvaguardia di questi animali fantastici». sottolineano le Guardie Ambientali d'Italia - Odv.