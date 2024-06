La felicità di Giulio: scoprire che diventerà nonno di un maschietto al Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Giulio è un ospite che i nostri lettori conoscono, uno spiacevole episodio di cui non ha colpa, un maledetto incidente stradale vissuto come passeggero, gli ha stravolto la vita, ma ora guarda all'orizzonte per scrutare il futuro e viene pervaso dalla felicità, perché diventerà nonno, sua figlia metterà al mondo un bambino e lo farà al Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«La felicità si manifesta sotto diversi aspetti: quando vinci una gara, quando raggiungi un obiettivo, ecc., ecc. Voglio raccontare la mia. La mia felicità è veder crescere in salute le mie figlie, vederle affrontare le “curve” della vita, cadere e rialzarsi. Ho affrontato, come per tanti di noi, momenti belli e brutti.

Fortunatamente sono sempre riuscito a risollevarmi, e per me quel momento, era un momento di felicità. Quello che ho visto, sentito, vissuto col cuore il 16 giugno è stato qualcosa di indescrivibile. L’emozione l’ha fatta da padrona, le lacrime di gioia hanno preso il posto anche al piccolo movimento dei muscoli della bocca. Non riuscivo a parlare, a sorridere, a scambiare neanche un bacio con chi in quel momento stava causando la mia cascata gioiosa di lacrime. Ero “paralizzato”.

Mia figlia Claudia e il suo compagno Herion, durante un party baby Shower, hanno svelato il sesso del nascituro. La canzone toccante scelta, il momento dello scoppio del pallone che contiene altri piccoli palloncini di colore azzurro, e che all’improvviso si liberano da quella costrizione, l’atmosfera dolce e intensa di Amore, ebbene tutto ciò è stata una felicità immensa. Vedere Claudia col pancione muoversi tra i presenti, ridere e piangere di gioia è stato qualcosa di immensamente emozionante. Quel 16 giugno ho visto mia figlia con occhi diversi. La spiegazione è semplice, Claudia oggi è una donna, e fra qualche mese sarà mamma. Questa è la mia Felicità che desidero condividere. Auguro a Claudia ed Herion un mondo di bene e di felicità.

Con infinito e immenso amore, papà Giulio».