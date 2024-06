Servizio civile universale: “Un anno che ti cambia la vita e ti avvicina al mondo del lavoro”

BASSO MOLISE. “Un anno che ti cambia la vita e ti avvicina al mondo del lavoro”, si può sintetizzare in questi termini l’essenza del servizio civile. Dodici mesi che permettono ai giovani volontari di acquisire competenze, mettersi in gioco misurandosi con impegni e responsabilità, nonché di relazionarsi con gli altri, esplorare strade inedite e sviluppare una propria coscienza civica.

Un’esperienza formativa, dunque, importante che rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio anche per la futura occupazione dei giovani grazie al percorso di tutoraggio e orientamento al lavoro previsto negli ultimi tre mesi di servizio.

Per i quasi 200 volontari del servizio civile universale di Anpeas impiegati nei progetti di assistenza, educazione e promozione culturale oltre che di tutela dell’ambiente su tutto il territorio regionale, l’attività di tutoraggio e orientamento al lavoro ha preso il via con la formazione online, a cura dell’ente CM Protos e si è conclusa con l’incontro svoltosi alla Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso.

Nel corso dell’ultima lezione in presenza i giovani volontari hanno ricevuto preziose informazioni dalla dottoressa Antonella Fiorella dell’ufficio Europe Direct Molise, coordinato dalla dottoressa Carmela Basile. Ai ragazzi sono state illustrate le innumerevoli opportunità formative e lavorative offerte dall’Unione Europea. Dal servizio volontario europeo, al corpo europeo di solidarietà, dai campi di lavoro al lavoro alla pari, passando per i tirocini presso le istituzioni europee: sono davvero tante e variegate le occasioni a disposizione per imparare, lavorare e fare volontariato.

“I Giovani sono il presente non il futuro. Non vi fermate, andate avanti!” l’esortazione rivolta ai volontari invitati anche dalla presidente Anpeas, Patrizia Pano a fare tesoro di quanto appreso in questi mesi.

Siamo certi che l’attività di tutoraggio, affrontando temi importanti quali lo Youthpass, il curriculum vitae e la lettera di presentazione, il Personal branding e web marketing: l’uso del web per promuovere sé stessi, l’autoimprenditorialità, i servizi territoriali per il lavoro, i contratti di lavoro, e anche le opportunità messe a disposizione dall'Europa, abbia spalancato una finestra sul mondo del lavoro per i ragazzi del bando 2022 che si apprestano a terminare il servizio civile universale il prossimo 26 giugno.

A tutti loro va il nostro ringraziamento per aver contribuito, attraverso i vari progetti del programma “Inclusione e coesione sociale: in Molise si può!”, a mitigare nella realtà molisana l’inadeguatezza degli interventi socio assistenziali volti a garantire il benessere delle fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili, minori, stranieri, ecc.), e per aver collaborato con gli Enti alla valorizzazione e tutela del patrimonio culturale ed ambientale della regione, attraverso i progetti afferenti al programma “Storia, cultura e natura in Molise: un patrimonio da preservare e valorizzare”.

Intanto Anpeas continua a lavorare per fornire nuove opportunità ai giovani molisani registrando l’ottimo punteggio ottenuto nella graduatoria provvisoria dei programmi di intervento e progetti di servizio civile universale specifici per il “Servizio civile digitale”, presentati lo scorso 28 marzo 2024. Un ottimo risultato che vede l’Ente come secondo in tutta Italia nella graduatoria di recente pubblicazione e che fa ben sperare nel finanziamento dei progetti futuri.

Galleria fotografica