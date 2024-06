L'organizzazione turistica del Molise

CAMPOBASSO. Si terrà nella mattinata del 19 giugno alle ore 10 presso la sede della Confcommercio, nella zona industriale di Campobasso, il convegno promosso da Moleasy, unica rete di imprese turistiche molisane, avente come tema l’organizzazione turistica del Molise, una piattaforma per fare rete con gli operatori del settore evitando innanzitutto disagi ai turisti. Dalle agenzie alle guide turistiche passando per i produttori agricoli, gli artigiani, i musei, i trasporti e tutto ciò che ruota intorno alla macchina turistica.

L’evento sarò introdotto dai saluti del presidente Confcommercio Molise Angelo Angiolilli. A seguire l’intervento del presidente di Moleasy Roberto Colella e del direttore del Gal Costa dei Trabocchi Carlo Ricci. Le conclusioni saranno affidate al prof. Angelo Presenza dell’Unimol, ad Alberto Silvestri psicologo del lavoro e al presidente del Consiglio Regionale Quintino Pallante. Ci sarà la possibilità per ogni referente delle singole categorie invitate di poter intervenire sul tema in modo da poter porre finalmente i primi passi per una organizzazione del territorio sistematica e funzionale a tutti.