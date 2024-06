Vertenza Gtm, Mileti: «Noi dalla parte dei lavoratori, Balice risponda»

TERMOLI. Caso Gtm, i sindacati chiedono intervento del sindaco Balice e delle istituzioni e interviene Mileti: “Noi dalla parte dei lavoratori”.

«In questo momento di forte difficoltà per i lavoratori di ogni settore salta agli occhi la protesta, educata e composta, dei dipendenti del Gtm, ditta di trasporti molisana che da anni ottiene l’appalto per il trasporto pubblico regionale.

In un documento diffuso e firmato congiuntamente dalle principali sigle sindacali emerge che il Molise è l’unica regione in Italia a non avere una contrattazione di secondo livello, cosa prevista nella gara di appalto ma concretamente mai avvenuta.

In data 16 aprile 2024 le sigle sindacali hanno chiesto un incontro alla Gtm per chiedere un tavolo di confronto sul tema ma, ad oggi, a distanza di due mesi, non hanno ottenuto alcuna risposta e quindi si appellano al neo sindaco Balice e alla sua futura Giunta affinché si impegni nella risoluzione del problema.

Alla voce dei sindacati uniamo anche la nostra affinché tutte le istituzioni, incluso il primo cittadino di Termoli, facciano valere il loro ruolo in difesa dei lavoratori e del rispetto immediato dell’intero contratto di appalto con tutte le conseguenze di legge».