Lungomare Nord diventa un "cantiere", «Non è possibile creare così tanti disagi a giugno»

Cantiere stradale sul lungomare Nord di Termoli

TERMOLI. Primavera a singhiozzo non solo per il meteo, sulla costa anche i lavori in corso creano disagi e dopo l’apparizione, tutt’altro che mistica, dei cartelli che inibiscono la sosta per un lungo tratto, da oggi a venerdì prossimo, per realizzare un manto asfaltato, registriamo le lamentele vibranti degli operatori balneari, rappresentati dal presidente del Sib-Confcommercio Nico Venditti.

Una presa di posizione che giunge a poche ore di distanza da quella per la questione sicurezza e rispetto delle regole maturata dopo l’ultimo fine settimana.

«Prima giornata da incubo sul lungomare Nord di Termoli, in quanto i lavori che erano iniziati già oltre un mese fa, a inizio stagione, creano sempre più disagi, la gente inizia con più assiduità a scendere in spiaggia e si trova con un cantiere di quasi un km e mezzo. Invitiamo a fare questi interventi nelle ore notturne, come avviene in molte altre località, in modo da non impattare sul tratto più centrale del litorale. Tutti vorremmo che Termoli fosse una località turistica, ma passo dopo passo si registrano solo criticità e i turisti si lamentano, italiani e stranieri.

Ma non è solo la problematica dell’accoglienza a essere rilevante. Il lungomare Nord è una strada di collegamento tra due quartieri popolosi come Porticone-San Pietro e Colle della Torre, abbiamo richiesto più volte di terminare i lavori, ma sono state accolte solo in parte le nostre istanze. Infatti, i lavori di Enel distribuzione verranno ultimati, dopo l'estate però continuano i disagi in quanto quattro giorni di interdizione dalle 7 al mattino alle 19 di sera è un’assurdità nella terza settimana di giugno».

Galleria fotografica