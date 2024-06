Avis e Amazon di nuovo "insieme" per la Giornata mondiale del Donatore di sangue

SAN SALVO. Anche quest'anno, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue, l'Avis Comunale di San Salvo e il centro di distribuzione Amazon di San Salvo, in collaborazione con l'autoemoteca dell'Avis di Pescara, hanno promosso l'iniziativa della donazione volontaria di sangue tra i propri dipendenti.

"Un segno tangibile di impegno sociale e di grande attenzione e sensibilizzazione al tema della donazione del sangue", affermano il presidente dell'Avis Comunale di San Salvo, Amleto D'Aloisio e l'Assistant GM del centro Amazon, Enrica Palmieri.

"Una mattinata di solidarietà incentrata ad aumentare la consapevolezza di tutti sull'importanza del dono del sangue. Numerose le donazioni effettuate. Ringrazio di cuore per la cordialità e disponibilità Amazon, nelle persone di Oreste Romanelli, nuovo General Manager del centro Amazon, ed Enrica Palmieri che ci ha supportato nell’organizzare l’evento. Una iniziativa per noi molto importante che si affianca alle altre molteplici attività di sensibilizzazione e divulgazione della donazione del sangue che costantemente portiamo avanti nel corso dell'anno", afferma D'Aloisio che ringrazia anche quanti hanno donato e quanti si sono avvicinati al banchetto per avere informazioni in merito.

"Lo scorso anno - conclude Enrica Palmieri - ci siamo salutati dandoci appuntamento a quest'anno e la promessa l'abbiamo mantenuta perché crediamo fortemente in questo progetto.

La donazione del sangue è un piccolo ma importante gesto che salva vite umane. Nel ringraziare l'Avis Comunale di San Salvo, l'AVIS di Pescara per aver messo a disposizione l'Autoemoteca e tutto il personale medico, dico nuovamente: ci vediamo il prossimo anno".

Galleria fotografica