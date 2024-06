Giugno di ricorrenze per la Misericordia di Termoli

TERMOLI. Il mese di giugno rappresenta uno snodo fondamentale per la Confraternita delle Misericordie d'Italia. Di recente, il 7 giugno, è stato celebrato il 125ennale dalla Fondazione.

Dal 7 giugno 1899, giorno in cui a Pistoia le prime 45 confraternite si unirono per dar vita alla Confederazione, ogni giorno si scrive una storia fatta di amore e solidarietà.

“In questa speciale ricorrenza, rivolgiamo il nostro pensiero ai presidenti, a tutti i consiglieri di presidenza, i consiglieri nazionali e a tutti i dipendenti che ieri e oggi hanno saputo portare avanti una storia fatta di solidarietà e di sostegno organizzato alle fragilità” dichiara Domenico Giani, presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie. “Protezione Civile, soccorso sanitario, supporto alle nuove povertà e alle persone vittime di soprusi, fino ad arrivare ai confini dei luoghi di guerra per portare conforto: in questi anni sono tanti gli impegni che la Confederazione ha assunto di fronte alla società, per il bene della Persona. E altrettanti impegni ci attendono”, prosegue il presidente.

“Ogni singola Misericordia è portatrice di storia, valori e dedizione nella carità che si concretizza, ogni giorno, al servizio del prossimo sofferente”.

Ma giugno è anche il mese della fondazione della Misericordia di Termoli, che venne creata il 26 giugno del 1992, ormai 32 anni fa. Per sostenere questa realtà si può destinare il proprio 5x1000 (codice fiscale 91009360701), che rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri per il contribuente, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota Irpef.

Lo Stato viene così vincolato a destinare una parte del gettito di imposta alle finalità espressamente individuate al contribuente.