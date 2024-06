Maturità: Da Pirandello a Rita Levi Montalcini, le tracce della prova d'italiano

MOLISE. Alle 8:30 di mercoledì 19 giugno è iniziato l'esame di Stato con la prova di italiano. Sette le tracce suddivise in tre diverse tipologie.

Appena pochi minuti dopo l’apertura delle buste sono circolate le prime indiscrezioni e poi i testi completi delle tracce della prima prova della Maturità 2024.

Sette tracce per la prima prova scritta, quella di Italiano, nella Maturità 2024. Eccole.

Tipologia A (Analisi del testo) A1: Testo poetico di Giuseppe Ungaretti; A2: Testo in prosa di Luigi Pirandello.

Tipologia B (Testo argomentativo): B1: «Storia d'Europa» di Giuseppe Galasso; B2: Testo tratto da Maria Agostina Cabiddu in «Rivista Aic (Associazione italiana dei costituzionalisti)»; B3: «Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, Natura fra ascolto e comunicazione» di Nicoletta Polla-Mattiot.

Tipologia C (Tema di attualità): C1: Testo tratto da Rita Levi Montalcini in «Elogio dell'imperfezione»; C2: Testo tratto da Maurizio Camilito in «Profili, selfie e blog».

Tra le sette tracce della prima prova di Maturità c'è un brano dal romanzo "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" di Luigi Pirandello.

C’è anche Giuseppe Ungaretti con "Pellegrinaggio" che fa parte della raccolta l'Allegria è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi.

C'è anche Rita Levi Montalcini con l'Elogio dell'imperfezione tra le tracce della maturità 2024 proposte ai maturandi.

Un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso 'Storia d'Europa', invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica. E’' questa una delle sette tracce proposte alla maturità come testo argomentativo.

"Riscoprire il silenzio" della giornalista Nicoletta Polla Mattiot è un altro degli argomenti proposti al primo scritto della Maturità.

L'Importanza della carta costituzionale in un testo di Maria Agostina Cabiddu è stata proposta ai maturandi come traccia per l'esame di Stato 2024. Nel testo 'l'Intuizione dei costituenti è definita "lungimirante". Il testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu, che proprio in questi giorni ha firmato l'appello dei 180 costituzionalisti a fianco di Liliana Segre contro la riforma del premierato approvata proprio ieri in prima lettura al Senato. Nel testo proposto, tratto dalla rivista dell'associazione italiana costituzionalisti, «l'Intuizione dei costituenti» è definita «lungimirante».

Tra le tracce proposte per la prima prova scritta di Maturità c'è anche "Profili, selfie e blog" in cui gli studenti sono chiamati ad analizzare le forme di comunicazione nell'era digitale. Si tratta di un testo tratto da Maurizio Caminito, intitolato appunto "Profili selfie e blog" del 2014 che invita i maturandi a una riflessione sull'importanza e il senso del diario nell'era digitale.

Legato al contesto internazionale e alla storia recente e meno recente, ai maturandi viene chiesto di parlare di "equilibrio del terrore". Ai maturandi viene chiesto se tali equilibri possa essere efficace "anche nel mondo attuale" o se, invece, il contesto geopolitico attuale "richieda un approccio diverso". La traccia rientra nella tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo.

"Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati". Lo ha detto a Rtl il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "I ragazzi devono - ha aggiunto il ministro - prima di scrivere, riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce". "I ragazzi devono affrontare questa maturità con serenità. Lo stress - ha detto ancora il ministro - è il nemico peggiore per una buona riuscita dell'esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni".

Mentre la prima prova è uguale per tutti i maturandi, indipendentemente dall'indirizzo di studio, la seconda prova scritta è diversa per ogni indirizzo di studio. Per il Liceo classico la materia della seconda prova è il greco, per il Liceo scientifico, matematica. Matematica anche per l'opzione Scienze applicate e la sezione a indirizzo sportivo. Per il Liceo scienze umane, scienze umane. Per il Liceo linguistico, lingua straniera. Per il Liceo Musicale, Teoria, analisi e composizione. Per il Liceo Coreutico, tecniche della danza e per il Liceo Artistico, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi. Poi ci sono gli Istituti tecnici e Professionali dove gli studenti affronteranno una prova scritta specifica d'indirizzo.

Una volta terminate le prove scritte, i ragazzi dovranno cimentarsi con e la prova orale che dovrebbe iniziare il lunedì successivo al secondo scritto.