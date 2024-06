Far socializzare gli amici animali sulla spiaggia di Campomarino lido

Aperitivo a zampe: far socializzare gli amici animali

CAMPOMARINO. Tra le eredità del Covid, sicuramente, c’è quella di aver avvicinato ancora di più la gente agli animali d’affezione, un po’ per opportunismo, non neghiamolo, coloro che hanno adottato o preso in casa dei cani per poterli poi far uscire (e uscire), ma anche per mera compagnia tra le mura domestiche.

L’ultimo esempio di un rapporto sempre più diffuso e consolidato è venuto domenica sera, al lido “La Playa” di Campomarino lido, dove è andato in scena un evento del tutto gratuito, organizzato dall’addestratrice certificata Enci Francesca Mascilongo, denominato “Aperitivo a 4 zampe”, che mirava (e in effetti così è poi avvenuto) a far socializzare gli amici animali, realizzando una precisa conoscenza e consulenza cane-padrone.

Un appuntamento che ha radunato diversi proprietari e i loro amati e fedeli animali domestici, che hanno potuto trascorrere un paio d’ore abbaiando tra loro al tramonto.

Una pagina di un mondo a colori variegato.

