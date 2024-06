Pista ciclabile a Campomarino lido: come cambiano viabilità e sosta

CAMPOMARINO LIDO. Le immagini che abbiamo diffuso domenica scorsa ritraggono parcheggi selvaggi sulla nuova pista ciclabile a Campomarino lido, eppure è stato varato il provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale, dopo la verifica dello stato dei luoghi e della circolazione in via Kennedy, tratto compreso tra le intersezioni con via De Gasperi e con via Sturzo; modificati per la recente realizzazione della pista ciclabile e del suo relativo cordolo delineatore al lido di Campomarino.

«Considerato necessario un rifacimento della segnaletica orizzontale delimitante gli stalli di sosta veicolari in detta strada ed in altre, sia l’adozione di una più razionale regolazione della circolazione stradale ed una conseguente segnaletica verticale stante l’arrivo della stagione estiva ed il conseguente incremento dei flussi veicolari in ingresso e in uscita dalla località Lido di Campomarino, rende necessario adottare ogni possibile provvedimento per favorire la circolazione stradale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Viste le caratteristiche della sede stradale e la larghezza della carreggiata in tutte le relative aree, attualmente modificate dalla realizzazione di una pista ciclabile e del suo cordolo delineatore; si rende necessario disporre la regolamentazione del traffico nei tratti di strada interessati ed in altri, conformemente a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, in modo da garantire la sicurezza della circolazione stradale in considerazione della recente realizzazione della pista ciclabile con cordolo delineatore nell’ambito del progetto “valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità sostenibile (pista ciclabile) – litorale tra i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino».

Il provvedimento impone:

1) La conversione dei parcheggi a pagamento di colore blu in parcheggi di colore bianco in via Kennedy, nel tratto compreso tra via Sturzo e via delle Magnolie dato la recente realizzazione della pista ciclabile con cordolo delineatore nell’ambito del progetto “valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità sostenibile (pista ciclabile) – litorale tra i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino;

2) La realizzazione di parcheggi a pagamento di colore blu in via Martiri della resistenza nel tratto compreso tra via della Libertà e via Crispi;

3) La realizzazione di un nuovo stallo di sosta destinato al carico e scarico in via Kennedy, tra via Sturzo e via Torino, in prosecuzione a quello già esistente;

4) La soppressione dei parcheggi a pagamento di colore blu ubicati in via Kennedy, lato destro, nel tratto compreso tra via De Gasperi e via Sturzo secondo la direzione di marcia da via De Gasperi verso via Sturzo dato la recente realizzazione della pista ciclabile con cordolo delineatore che di fatto è stata costruita sovrastando gli stalli di sosta esistenti a pagamento di colore blu nell’ambito del progetto “valorizzazione sistema diffuso del mare attraverso mobilità sostenibile (pista ciclabile) – litorale tra i comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, Campomarino.

In relazione a quanto ordinato, dispone:

1. La apposizione di idonea segnaletica stradale, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, che deve essere ultimata prima dell’entrata in vigore del presente atto.

2. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del Servizio Lavori Pubblici, d’intesa con questo Comando di Polizia Locale, che dovrà successivamente avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

3. Il rifacimento e la cancellazione della segnaletica orizzontale, con particolare riferimento agli stalli di sosta, dovranno essere effettuati a cura della ditta Publiparking srl quale ditta affidataria in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia per conto del Comune di Campomarino.

4. La cessazione di efficacia di ogni precedente atto di regolamentazione della circolazione stradale nei tratti di strada sopra specificati, laddove risultino in contrasto ovvero incompatibili con il contenuto del presente provvedimento».