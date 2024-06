Scarica e scopri l'App “Estate a Termoli”: vivi al meglio la tua estate!

TERMOLI. L'estate è qui e Termoli si prepara ad accogliere turisti e residenti con un calendario ricco di eventi, attività e servizi per rendere questa stagione estiva indimenticabile. Siamo entusiasti di presentare l’App "Estate a Termoli", alla sua seconda edizione, un'applicazione innovativa che ti permetterà di vivere al meglio ogni momento dell'estate termolese.

Perché scaricare l'App "Estate a Termoli"?

Questa applicazione è stata progettata per essere la tua guida personale, offrendoti tutte le informazioni necessarie per godere appieno delle meraviglie che Termoli ha da offrire. Ecco cosa troverai nell'App Estate a Termoli:

Scarica l’APP Estate a Termoli cliccando qui

- Calendario degli Eventi: non perdere neanche un evento! Concerti, spettacoli, sagre, mostre e molto altro ancora, tutto a portata di clic.

-Cosa Vedere: scopri i luoghi più belli e caratteristici di Termoli, dai monumenti storici alle attrazioni naturali.

- Meteo: resta sempre aggiornato sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le tue giornate al mare o le serate in città.

- Ristoranti, Pizzerie e Pub: trova i migliori posti dove mangiare, con i consigli su dove gustare le specialità locali, scopri i migliori pub, bar e locali notturni per divertirti con amici e familiari.

- Lidi Balneari: Tutte le informazioni sui lidi balneari di Termoli per scegliere quello che fa per te.

- Shopping & Beauty: guida ai negozi e attività commerciali per il tuo look estivo sessioni di shopping.

- Servizi per il mare e i collegamenti con le isole Tremiti: informazioni sugli orari e i tanti servizi disponibili al porto di Termoli.

- Foto e Video dei Lettori: puoi inviarci foto e video in cui catturi la bellezza e la poesia della nostra città per condividerli con tutti, ma anche di piatti, serate, selfie con vip, ecc

E tanti altri contenuti. . .

L'App Estate a Termoli è ufficialmente partita, quindi non aspettare oltre! Puoi scaricarla sul tuo smartphone per iniziare a esplorare tutto ciò che Termoli ha in serbo per te. È gratuita e disponibile per iOS e Android.

L'iniziativa è supportata da Termolionline.it, il tuo punto di riferimento per tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla nostra amata città. Siamo orgogliosi di contribuire a rendere la tua estate a Termoli ancora più speciale.

Non perdere questa opportunità unica! Scarica subito l'App Estate a Termoli e preparati a vivere un'estate piena di divertimento, cultura e relax. Termoli ti aspetta!

Infine - ma non da ultimo - ringraziamo tutte le attività commerciali e di servizi termolesi che hanno deciso di essere presenti sull’App. Se anche tu hai un’attività e vuoi avere il tuo spazio sull’App dell’estate a Termoli, puoi contattarci al numero WhatsApp 348.3843811 o scriverci una mail a commerciale@termolionline.it

