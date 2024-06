Al debutto della maturità: «Le verifiche in classe ci hanno preparato bene»

Dopo la prima prova, la parola ai maturandi: Luigi

TERMOLI. Alle 8:30 di questa mattina ha preso il via con la prima prova scritta l’esame della maturità per 526.000 studenti italiani. A questo importante appuntamento sono presenti e partecipano attivamente tutti gli studenti ammessi dei sette Istituti Superiori della città adriatica. La prima prova, il tradizionale tema d‘italiano che ha interessato intere generazioni, oggi è stato presentato in tre tipologie A, B, e C con più tracce.





La tipologia A, “analisi del testo poetico, propone quest’anno due autori di spicco del Novecento: Giuseppe Ungaretti, con la poesia “Pellegrinaggio” tratta dalla raccolta “Vita di un uomo”, e Luigi Pirandello, con un estratto dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore. Ungaretti, con il suo stile scarno ed essenziale, offre una testimonianza diretta e toccante dell’esperienza della guerra, mentre Pirandello, attraverso la figura di Serafino Gubbio, invita a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina nell’era del progresso tecnologico”.

La tipologia B, “analisi e produzione di un testo argomentativo, presenta tre brani che affrontano temi di grande attualità. Il primo, tratto da Storia d’Europa di Giuseppe Galasso, analizza il concetto di “guerra fredda” e il ruolo dell’equilibrio del terrore nella seconda metà del Novecento. Il secondo, di Maria Agostina Cabiddu, si concentra sul “valore del patrimonio artistico e culturale” con un testo pubblicato sulla Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Il terzo, tratto da Riscoprire il silenzio di Nicoletta Polla-Mattiot, invita a riflettere sul valore del silenzio in un mondo sempre più rumoroso e frenetico”.

Infine, la tipologia C, “riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, propone due spunti di riflessione tratti da opere di due donne straordinarie. Il primo, tratto da Elogio dell’imperfezione di Rita Levi-Montalcini, invita a valorizzare l’imperfezione come stimolo alla crescita e al miglioramento. Il secondo, di Maurizio Caminito, analizza il cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale, mettendo in luce le potenzialità e i rischi di questa nuova forma di espressione”.





Tra i primi maturandi del Liceo Scientifico a terminare la prova alle ore 13 circa c’è Fabiana che ha scelto la tipologia A svolgendo un’analisi del testo estratto “dai Quaderni di Serino Gubbio operatore” di Luigi Pirandello. Fabiana ci ha detto che la prova è iniziata alle 9 circa, non ha avuto particolare difficoltà. Dopo poco esce un suo collega Sasha, ha svolto la tipologia B, ha trattato l’argomento della guerra fredda. I ragazzi raccontano che i commissari non stati severi, la tensione è ancora palpabile. Mentre scambiamo qualche riflessione sulle tracce, arriva Pietro con un sorriso ci comunica che ha scelto la prova B1, ha trattato anche lui l’argomento della Guerra Fredda. Un altro gruppetto di liceali ci comunicano che hanno scelto la prova C1 scrivendo sull’imperfezione di Rita Levi-Montalcini. Altri ancora la guerra Fredda, Pirandello e chi ha scelto la tipologia C2 analizzando il cambiamento della scrittura diaristica nell’era digitale. Molti sono con i telefonini in mano per avvisare casa. I ragazzi sono ancora molto emozionati e già sono concentrati sulla seconda prova quella di domani. Iniziano ad arrivare le prime macchine dei genitori, un’ultima battuta sul futuro, c’è chi aspira a fare l’odontoiatra chi ad intraprendere una carriera militare o nelle forze dell’ordine.

Ci spostiamo di poche decine di metri e arriviamo all’ingresso dell’Istituto Tecnico Nautico e per Geometri. Anche qui molti studenti ci dicono che hanno scelto la prova B1 trattando l’argomento della Guerra Fredda mentre alcuni dicono che hanno preferito la C1. Anche qui tutti provati, preoccupati per la seconda prova. Luigi, studente del nautico si ferma a parlare con noi ha appena terminato la prova ed è contento perché pensa di aver fatto un buon lavoro.

Tensione palpabile tra gli studenti, in entrambi gli istituti, ma anche tanta atmosfera di complicità e amicizia, i ragazzi sono consapevoli dell’importanza della prova di maturità che sono chiamati a dare e probabilmente molta di questa tensione che è insita nell’esame di maturità coincide con la conclusione di un ciclo scolastico e l’inizio di un successivo ciclo di studi universitari o il superamento di un concorso o altre prove ed esami per accedere alle accademie o scuole militari e il diploma di maturità resta comunque un titolo importante. A tutti i maturandi, che ringraziamo per loro disponibilità, formuliamo i nostri migliori auguri insieme a quelli di tutta la redazione di termolionline. Giuseppe Alabastro.

Galleria fotografica