Salvarono 37 turisti dalle fiamme al Lido: consegnati i diplomi di benemerenza ai Finanzieri di mare

TERMOLI. Nella mattinata odierna, presso la sede del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli, ha avuto luogo una sobria cerimonia con la consegna da parte del comandante del Reparto, tenente colonnello Ernesto Castellaneta, dei diplomi di benemerenza della Fondazione “Carnegie” e dei relativi nastrini.

Le benemerenze, riconosciute dalla Fondazione “Carnegie” per gli atti di eroismo (Hero Fund), sono state conferite ai militari che, in occasione del vasto incendio sviluppatosi il 1° agosto 2021 tra il porto turistico e la pineta di Campomarino Lido, si erano prodigati per trarre in salvo 37 persone tra cui disabili, donne e bambini. Nella circostanza le Fiamme Gialle, nonostante la ridotta visibilità causata dal denso fumo, non avevano esitato a gettarsi in mare per soccorrere i malcapitati, permettendo loro di trovare riparo sulle unità navali del Corpo e, successivamente, di raggiungere il porto di Termoli.

Il tenente colonnello Castellaneta, nel congratularsi con i militari premiati, ha sottolineato l’importanza del senso del dovere e dell’onore a cui si ispira l’operato dei Finanzieri nello svolgimento delle quotidiane attività.

Un evento drammatico, la cui positiva risoluzione ha contribuito, ancora una volta, ad evidenziare l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e i sentimenti di altruismo che da 250 anni distinguono gli appartenenti alla Guardia di Finanza.