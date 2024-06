Al via il Campus Estivo dell'istituto "Achille Pace" coi fondi ministeriali Agenda Sud

TERMOLI. Al via il Campus Estivo per potenziare le Competenze di Base con i fondi ministeriali Agenda Sud.

L'Istituto comprensivo "Achille Pace" di Termoli ha dato il via, lo scorso 17 giugno, ai moduli estivi destinati agli alunni delle classi seconde e terze. Questi percorsi formativi, inseriti nell'ambito dell'Agenda Sud, si pongono l'obiettivo di potenziare le competenze di base in matematica, italiano e inglese.

I moduli estivi rappresentano un'opportunità unica per gli studenti di consolidare le conoscenze acquisite durante l'anno scolastico e di affrontare nuove sfide in un ambiente più rilassato e stimolante. Le attività si stanno svolgendo sia presso il plesso scolastico di Via Po, sia presso il Circolo della Vela “Cariello” di Termoli, quest’ultimo sempre molto attento e disponibile ad ospitare iniziative di questo genere. Questi contesti hanno permesso di combinare momenti di studio e approfondimento con approcci ludici e interattivi, creando un contesto di apprendimento dinamico e coinvolgente.

L'Istituto comprensivo Achille Pace ha già sperimentato con successo iniziative simili durante l'anno scolastico, rivolte alle classi quinte delle scuole di Difesa Grande e via Po. Moduli come "Matemania 5", "Itali-amo 5" e "Stay Tuned 5" e che hanno ottenuto riscontri positivi sia da parte degli studenti che delle famiglie, dimostrando l'efficacia di un approccio che integra didattica e gioco.

Il progetto dei moduli estivi si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle risorse educative, con l'obiettivo di offrire un supporto costante e qualificato agli studenti. L'attenzione verso le competenze di base è fondamentale per preparare i giovani ad affrontare con successo il percorso scolastico e formativo, ponendo solide basi per il loro futuro. L'Istituto Comprensivo Achille Pace di Termoli continua così a dimostrare il suo impegno nella promozione di un'educazione inclusiva e di qualità, anche durante i mesi estivi. L'avvio dei moduli estivi è un segnale positivo che sottolinea l'importanza di investire nell'istruzione e nel potenziamento delle competenze, per costruire una comunità scolastica forte e preparata.

