Emergenza cinghiali: «Assurdo delegare la caccia di selezione agli Ambiti territoriali»

TERMOLI. La proliferazione dei cinghiali sul nostro territorio non ha ancora registrato delle risposte che abbiano messo d'accordo tutti. A prendere posizione, ora, sono gli Ambiti territoriali della caccia, di Campobasso e Termoli.

«Lamentiamo la preoccupante situazione creatasi per l’eccessivo numero di cinghiali che provocano ingenti danni al settore agricolo e alla incolumità degli automobilisti e non solo. La caccia di selezione alla specie, che da diversi anni veniva praticata dal 1° aprile, quest’anno non ha avuto luogo, avendo la delibera di Giunta regionale abrogato il precedente regolamento sostituendolo con uno nuovo che assegna agli Ambiti territoriali di caccia la materia.

Gli stessi Ambiti territoriali di caccia dichiarano di non essere in grado di poter assolvere al compito, oltre che per motivi tecnici organizzativi ma soprattutto perché il tema della caccia e di assoluta competenza delle Regioni e non delegabile».