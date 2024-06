Mario Berardino "esporta" lingua italiana e Molise in Argentina

TERMOLI. Una missione educativa speciale, quella portata avanti da Mario Berardino, originario di Roccavivara e residente a Termoli.

Laureato alla Università Cattolica di Milano in Pedagogia. Impegnato in politica, dirigente scolastico a Como e in Germania, come responsabile scuola dei Consolato di Francoforte, Monaco di Baviera, Dortmund, Sarbrucken, Colonia. Ha vissuto negli ultimi 7 anni in Molise a Termoli, dove, insieme ad altri, in particolare all’on. Laura Venittelli, ha fondato "La Casa dei diritti, oggi realtà nazionale e che si accinge a varcare i confini dell’Itali a e dell’Europa. Dallo scorso 17 marzo è docente di lingua Italiana a Cordoba in Argentina, presso la scuola paritaria Dante Alighieri.

«Qui si studia come se fossimo in una scuola italiana. E l’Italia impegna risorse culturali ed economiche per sostenere l’apprendimento della lingua italiana in un contesto di apprendimento. l’istituto ospita 1800 Alunni dalla scuola materna fino al liceo. In questa foto ci sono bambini della scuola materna che apprendono la lingua italiana con un libro scritto da Antonella Jannetta di Campobasso. il libro è stato particolarmente apprezzato perché è strutturato appositamente per bambini che devono imparare a parlare e a comprendere la lingua. È particolarmente interessante perché contiene illustrazioni esplicative coerenti con il racconto. Il titolo del libro è Molesella, Che richiama ovviamente il Molise. Inoltre e tradotto in inglese e in esperanto, in questi giorni verrà tradotto anche in spagnolo.

C’è anche un altro testo di uno scrittore molisano che è stata adottato nel liceo Dante Alighieri e si tratta del racconto di Felice del vecchio: La Chiesa di Canneto. Gli alunni lo studieranno e approfondiranno il testo sia sotto il profilo letterario che su quello culturale. Il Molise è il paese di Roccavivara quindi saranno protagonisti dell’esame di maturità dei 70 Alunni del liceo Dante di Cordoba in Argentina».

Tutto questo perché è presente proprio Mario Berardino, che è stato chiamato da questo istituto per coordinare e ottimizzare l’apprendimento della lingua italiana in questo importante e storico Istituto italiano. Lui ha accettato di essere coinvolto in questa ulteriore avventura.

Non è nuovo a iniziative di questo genere: ha già fatto parlare di sé in Germania e in altri paesi europei, africani e America Latina. Pare che da quando è arrivato a Cordova, il consumo di pasta molisana abbia subito un improvviso incremento e adesso non si trova quasi più sugli scaffali dei supermercati.