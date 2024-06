Numeri mai visti: i volontari trovano il 49esimo nido di fratino sulla costa molisana

TERMOLI. Numeri da record per i nidi ritrovati (e messi sotto tutela) dei fratini sulla costa molisana.

«Cari amici del Fratino, in occasione dell'ennesimo nido trovato, riprendiamo le pubblicazioni. Numeri mostruosi per i nidi di Fratino (siamo a quota 49), e, purtroppo è il solo Molise ad avere questa eccezionale riuscita. Meno di 700 coppie sulla costa italiana e la stima nazionale è piuttosto accurata, e questo vi fa capire che è un anno particolare per il solo Molise. Riteniamoci fortunati in quando il Fratino è un indicatore biologico importantissimo", significa che dove è presente l'ambiente è in buona salute". Quindi teniamocelo caro questo piccolo volatile. Nella foto trovate anche alcuni dei nostri volontari: Maria, Sandro, Claudio e, l'ultimo iscritto arrivato nella nostra famiglia: Daniele T.

A Daniele va il merito di aver trovato l'ultimo nido di Fratino e, dopo aver visto con quanto amore ci dedichiamo al Fratino ha deciso di iscriversi ad Ambiente Basso Molise. Quindi benvenuto Daniele», la chiosa del presidente Luigi Lucchese.