L'allarme dei volontari: «Troppi cani e gatti isolati su balconi e terrazze, serve un'ordinanza»

TERMOLI. Con l'arrivo del vero caldo, viene lanciato un allarme da parte dei volontari che assistono gli animali domestici: «Cani e gatti costretti a vivere in balcone può essere reato. L'appello degli animalisti. Chiederemo all'amministrazione di intervenire se necessario con un'ordinanza che vieti l'isolamento su terrazzi e balconi, per i troppi casi che si stanno verificando a Termoli».

Cosa dice il codice penale

Nel caso dell'abbandono di cani, l'articolo a cui fare riferimento è il 727 del codice penale:

«Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Chiunque mantiene un animale in cattività, in stato di abbandono, può essere punito con una multa che va dai mille ai diecimila euro. In alcuni casi, invece, la pena può arrivare addirittura fino a un anno di reclusione.

Le condizioni

Ovviamente non basta lasciare il cane sul balcone per un breve periodo di tempo per incorrere nel reato di abbandono di animali. Una terrazza, infatti, spesso può essere il luogo ideale per il cane durante alcune ore, a patto che si utilizzino le giuste soluzioni per mantenerlo in buona salute. L'articolo 727, infatti, è valido quando l'animale viene lasciato solo per molto tempo e soprattutto in condizioni precarie. Lasciare il cane sul balcone senza acqua e al sole, ad esempio, è una modalità incompatibile con la natura dell'animale e gli causa sofferenza. A confermarlo è una recente sentenza del Tribunale di Trento che ha condannato il padrone di un cane proprio per aver lasciato l'animale in queste condizioni sul suo terrazzo.

L'articolo 727, dunque, serve a scoraggiare tutti quei comportamenti potenzialmente dannosi per la salute del cane, compreso l'abbandono momentaneo in condizioni pessime. Qualche mese fa, in Spagna, un cane dopo essere stato lasciato per ore sul balcone al sole, senza acqua né cibo, ha cercato di scavalcare la ringhiera, cadendo del vuoto. Fortunatamente, i vicini allertati dai guaiti hanno utilizzato una tenda parasole per attutire il colpo e il cane è risultato illeso. Il padrone, invece, è stato denunciato per abbandono e maltrattamento di animali.

Se doveste accorgervi di una situazione simile, è indispensabile avvisare i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale o i Carabinieri per poter liberare l'animale. Le forze dell'ordine, in seguito, valuteranno se il comportamento del padrone rientra nel reato di abbandono di animale.

Fonte studilegali.com