Consigli utili per risparmiare acqua ed evitare la carenza idrica

MONTENERO DI BISACCIA. Anche dall'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia arriva l'esortazione a non sperperare risorse idriche.

«Cari concittadini, facendo seguito alle recenti comunicazioni pervenute dalla Grim S.c.a.r.l. e dall’Asr Molise Acque, che gestiscono acquedotti e distribuzione, vi informiamo che si sta evidenziando una situazione di sensibile carenza idrica su tutto il territorio regionale. La diminuzione della portata delle sorgenti superficiali e profonde sta causando disagi significativi per tutti, compromettendo la disponibilità di acqua per le nostre attività quotidiane e per l’ambiente.

L’Asr Molise Acque informa inoltre che si è registrato un aumento della richiesta idrica da parte dei comuni serviti, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2023, costringendo gli impianti idraulici ed elettrici a lavorare al massimo delle loro potenzialità, aumentando sensibilmente i rischi di rottura degli stessi.

Per questa ragione i tecnici di Molise Acque, a partire dalla giornata di mercoledì 19 giugno 2024, effettueranno opportune regolazioni al fine di limitare lo svuotamento dei serbatoi e delle condotte in gestione all’Azienda.

Da parte nostra monitoreremo costantemente l’evoluzione di questa situazione, intervenendo in caso di necessità, o di svuotamento repentino dei serbatoi comunali, con chiusure notturne programmate che saranno prontamente comunicate all’utenza. Saranno inoltre tenuti sotto osservazione i consumi anomali e spropositati di acqua potabile, anche sulla base di eventuali segnalazioni che perverranno, intervenendo ove necessario.

Seguendo quindi le richieste pervenute e al fine di affrontare al meglio la crisi in atto minimizzando i disagi, è fondamentale che ognuno di noi adotti comportamenti virtuosi per il risparmio della risorsa idrica; ecco alcuni suggerimenti pratici, a integrazione di quanto sollecitato anche dalla stessa Grim S.c.a.r.l., che vi invitiamo a seguire con attenzione e impegno:

Ridurre i consumi non essenziali: evitiamo di utilizzare l'acqua potabile per scopi non strettamente necessari, come il lavaggio frequente di automobili, il riempimento di piscine e l'irrigazione continua di giardini e prati, specie nelle ore più calde. Se possibile, utilizziamo acqua piovana o altre fonti alternative per queste attività.

Installare dispositivi a basso flusso: sostituiamo i vecchi rubinetti e soffioni della doccia con modelli a basso flusso, che riducono il consumo di acqua senza compromettere la qualità del servizio.

Utilizzare elettrodomestici a pieno carico: lavastoviglie e lavatrici consumano la stessa quantità di acqua indipendentemente dal carico. Assicuriamoci di utilizzarli solo a pieno carico per ottimizzare l'uso dell'acqua.

Ridurre i tempi di doccia: una doccia breve consuma molta meno acqua rispetto a un bagno in vasca. Proviamo quindi a limitare i tempi di permanenza in doccia.

Riutilizzare l’acqua quando possibile: ad esempio, l'acqua utilizzata per lavare frutta e verdura può essere raccolta e riutilizzata per annaffiare le piante.

Sfruttare le risorse naturali: quando possibile, raccogliamo e utilizziamo acqua piovana per l’irrigazione delle piante e per altre attività che non richiedono acqua potabile.

Rispettare le ordinanze locali: prestiamo attenzione a eventuali ordinanze o restrizioni locali sull’uso dell’acqua, rispettandole per contribuire al benessere collettivo.

In questa situazione di emergenza, ogni piccolo gesto conta. Vi ringraziamo quindi per la collaborazione e l’impegno nel risparmio idrico, che è essenziale per garantire una gestione sostenibile dell’acqua.

Confidiamo nel senso di responsabilità e soprattutto nello spirito di solidarietà comune di tutti».