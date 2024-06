Il Castello e la stazione dell'Aeronautica diventano simbolo di accoglienza turistica

TERMOLI. Giusto una settimana fa un nubifragio ha creato disagi a Termoli.

Una famiglia del Nord Italia che era in vacanza sulla costa adriatica molisana è stata sorpresa da pioggia, vento e grandine.

Ora, a distanza di alcuni giorni, ci hanno scritto per fare un pubblico ringraziamento agli uomini della stazione meteorologica dell'Aeronautica militare di stanza al Castello Svevo, che vedendoli in difficoltà sotto il nubifragio hanno aperto a loro le porte del Castello per offrire un riparo sicuro.

«Ma ecco la storia che ci ha raccontato a nome della sua famiglia, la signora Anna Maria De Franceschi "Giovedì 13 giugno, il numero è già un programma! Un pomeriggio al mare come altri, quando repentinamente il cielo diventa grigio, il mare scuro e i cupi nuvoloni neri che si vedono in lontananza corrono verso di noi. Raccogliamo indumenti e borse da mare, mettiamo la piccina Olimpia di un anno nel passeggino e prendiamo per mano Pietro di tre anni e mezzo. Un signore del posto ci avverte: “Fate in fretta, tra poco pioverà…”Ci dirigiamo al Borgo Vecchio di Termoli con un po’ di apprensione, quando goccioloni di pioggia cominciano a bagnare il selciato qua e là. Svoltiamo al Castello Svevo: mamma e bimba nel passeggino, nonna e nipotino per mano…Accade tutto in un momento, non c’è tempo! La pioggia diventa battente e raffiche di vento fortissimo investono il passeggino che a fatica viene trattenuto… paura, tanta paura! Non ci sono ripari, ci appoggiamo al muro della prima casa e ci accucciamo sopra i bimbi. Comincia a grandinare, chicchi quanto biglie di vetro. I bimbi piangono spaventatissimi, la mamma e la nonna in preda al panico: la parabola reggerà, cos’altro potrà cadere?

Improvvisamente si apre la porta del castello, il maresciallo Rocco………… e il suo collega Pietro Campagna escono, prendono in braccio i bimbi facendo scudo con i loro corpi per ripararli e li portano all’interno. Li seguiamo, grate di averci salvato! I militari della stazione Aeronautica Meteorologica ci hanno visto dall’ alto in difficoltà!

Il maresciallo infonde sicurezza e calore al bimbo che ha in braccio e che un po’ alla volta smette di tremare come una foglia e di sbarrare gli occhioni, pallido come un cencio.

Che dire? I due militari ci hanno accolto nella torre, ci hanno fatto asciugare, hanno offerto il gelato al bimbo, acceso la televisione con i cartoni per farlo sentire “a casa, protetto e rasserenato” e preparato il caffè per gli adulti.

Non solo, ci hanno fatto visitare la Stazione Meteorologica spiegandoci con passione il loro lavoro e… ci hanno permesso di ammirare il panorama dall’alto!

Grazie a Loro la giornata di paura si è trasformata in una giornata “speciale e indimenticabile “.

Grazie, Infinitamente Grazie. Pietro, Olimpia, mamma e nonna»