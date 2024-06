Prestazioni aggiuntive del personale per ridurre le liste d’attesa, c'è l'accordo

CAMPOBASSO. In data 19 giugno, presso la sede della Regione Molise di via Genova, è stato sottoscritto l’accordo tra la Struttura Commissariale, la Direzione Generale della Salute rappresentate dal Sub commissario dottor Ulisse Di Giacomo e la dottoressa Gallo Lolita, e le Organizzazioni Sindacali del comparto sanità sulle prestazioni aggiuntive del personale dell’Asrem.

Nel documento così come prevede la legge Finanziaria sono state stabilite le quote derivanti dal FSR per le Prestazioni Aggiuntive che saranno effettuate dal personale sanitario, per essere finalizzate al contenimento delle liste di attesa, alla riduzione del ricorso alle esternalizzazioni nonché all’impegno per far fronte alla carenza del personale sanitario stesso. La tariffa oraria, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, è stata fissata per il 2024 nella misura di 50 euro orari. Le organizzazioni sindacali FPCGIL CISLFP UILFPL e NURSING UP esprimono piena soddisfazione per l’accordo raggiunto che è stato frutto di una attenta e lunga interlocuzione con la Direzione Generale della Salute iniziata il 28/05 U.S. con l’invio di una richiesta di incontro proprio per stabilire i criteri e rivedere la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive ferme dal 2001 al fine di valorizzare i sacrifici del personale sanitario dell’ASReM in perenne lotta con la carenza di personale.

La struttura commissariale e la Direzione Generale della Salute nonostante la carenza di risorse umane si sono attivate immediatamente fino alla convocazione che ha portato alla chiusura dell’accordo. La scelta delle 50 euro, anziché il massimo consentito dalla norma, è motivata dal fatto che, in una azienda in perenne carenza di personale,si garantiscono un numero maggiore di ore di lavoro al fine di garantire i LEA senza rischi per l’utenza e, per avere la certezza che le ore erogate dai lavoratori vengano sicuramente retribuite. La FPCGIL La CISLFP la UILFPL e NURSNG UP come sempre con senso di responsabilità, diversamente da chi è abituato a gettare fumo negli occhi ai lavoratori, hanno profuso il massimo impegno tenendo conto della massima valorizzazione del personale ma soprattutto guardando alla sostenibilità dell’accordo. Per la prima volta in Molise una parte del Fondo Sanitario Regionale è stato destinato al personale Sanitario del comparto e questo grande risultato è legato al nostro impegno quotidiano e all’impegno della struttura Regionale che risulta essere molto sensibile alle tematiche legate alla valorizzazione ed al benessere dei lavoratori mettendo però sempre al centro l’utenza e la sua necessità di cura.

Le suddette organizzazioni sindacali continueranno nel corso dei prossimi mesi a lavorare al fine di migliorare quanto più possibile le condizioni dei lavoratori ASReM Angelucci Gianluigi FPCGIL, Delli Quadri Bruno CISLFP, De Guglielmo Fernanda UILFPL, Luciano Maria Incoronata NURSING UP.