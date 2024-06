Rieco Sud garantisce la sostenibilità ambientale al Termoli Comics and Games

TERMOLI. A partire da oggi, venerdì 21 giugno fino a domenica 23 giugno, Termoli apre le porte alla seconda edizione di “Termoli Comics and Games”, giornate ricche di eventi musicali e di intrattenimento con stand e gazebo in piazza Vittorio Veneto, Via del Porto, Borgo Antico, Piazza Sant’Antonio.

Termoli Comics & Games è una fiera che ha a cuore l’ambiente e i temi legati alla sostenibilità ambientale.

L’ambiente è un bene fondamentale che va assolutamente tutelato e sabato ci sarà una giornata con Plastic Free in cui i volontari aiuteranno a ripulire la spiaggia, supportati da Rieco Sud per il ritiro dei sacchi che verranno riempiti con tutti i rifiuti trovati in spiaggia. “Un premio per il bottino più pesante!” questo lo spirito dell’iniziativa Plastic Free con luogo d’incontro, sabato mattina alle 9:30, nella zona di Riovivo sotto il monumento “Il Sogno”.

Gli operatori di Rieco Sud saranno impegnati a mantenere il decoro urbano di tutta la città e a fare passaggi di pulizia e svuotamenti cadenzati in tutti i luoghi interessati dal Termoli Comics and Games. Sono stati predisposti operatori e mezzi per far fronte a queste giornate di grande afflusso e mantenere gli standard di servizio attivi in tutto il territorio comunale.

Grande impegno e collaborazione saranno i cardini di un buon risultato e la qualità con cui viene svolto il lavoro, è di fondamentale importanza per il mantenimento dell’alto livello di decoro urbano in tutta la città di Termoli, che in queste giornate ospiterà tanti turisti.

Buon divertimento a tutti i partecipanti del Termoli Comics & Games e ricordate…. un piccolo gesto può fare la differenza!