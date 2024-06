Pista ciclabile al Lido: è ancora un cantiere

CAMPOMARINO LIDO. La pista ciclabile di Campomarino lido non è ancora fruibile, l’opera è ancora un fase di ultimazione e il cantiere non è stato chiuso.

Giorni fa abbiamo trattato la segnalazione di chi contestava la presenza delle macchine sul nastro d’asfalto verde riservato ai ciclisti.

Ebbene, sicuramente le vetture non potevano sostare in quel posto, ma non perché la pista ciclabile fosse pronta, proprio per lo stato di work in progress.

Per questo, nell’attesa che l’opera sia consegnata al Comune, la ditta deve ancora provvedere alla segnaletica verticale e a disciplinare il transito di via De Gasperi, ed è stato ora interdetto l’accesso alla pista ciclabile, su sollecitazione della Polizia locale di Campomarino.

