«No ai cambi di appalto se non si rispettano le regole»

CAMPOBASSO. La UilTuCs Molise, nelle persone del segretario generale Pasquale Guarracino e del responsabile regionale del settore Roberto Cordisco, vuole rendere nota a tutti la vicenda incresciosa e paradossale dei lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi e gestione emergenze presso le sedi Asrem. A soli sette giorni dall’inizio del servizio affidato, dopo molteplici vicende giudiziarie, dalla Asrem alla Gsa spa - che sta insistendo per far partire il servizio in urgenza, nonostante l’urgenza non ci sia, perché il servizio è in continuità e già ci sono da anni gli addetti che lo garantiscono - non è stata svolta nessuna procedura per garantire il passaggio diretto ed immediato di tutti gli operatori, circa 60, addetti al servizio in tutta la regione. Ovviamente l’attivazione della procedura è stata sollecitata in ogni modo dalla UILTuCS Molise, ma, ad oggi, non è stata effettuata, con il rischio che non vengano garantiti i posti di lavoro di tutte queste persone che da anni garantiscono il servizio.

La cosa ancora più grave è il silenzio di Asrem che ha affidato il servizio con partenza il 01 luglio 2024 e che, nonostante informata costantemente del mancato rispetto delle procedure, ancora non si attiva per sospendere l’aggiudicazione fino a quando tutti gli operatori addetti siano garantiti nelle loro posizioni contrattuali, economiche e normative.

La UI.LTuCS Molise, che ha interessato della vicenda tutti gli Organi Istituzionali Regionali, oltre che la Prefettura di Campobasso e l’Ispettorato del Lavoro insiste affinché Asrem sospenda immediatamente l’aggiudicazione del servizio alla GSA spa fino a quando non siano espletate correttamente tutte le procedure di cambio di appalto.

“Ad oggi registriamo con speranza una parte della politica molisana ci ha contattati per avere informazioni sulla vicenda e auspichiamo che ciò si trasformi in atti concreti a sostegno dei lavoratori: spiegheremo tutto agli inizi della prossima settimana. In ogni caso, se non vi è il rispetto delle regole da parte delle aziende che partecipano alle gare pubbliche i servizi non devono essere assegnati: gli unici rischi li corrono i lavoratori e questo non possiamo consentirlo. Le leggi ed i contratti collettivi sono e vanno applicati e rispettati “- concludono Guarracino e Cordisco