Sciopero nazionale dei porti, il presidio a Termoli

TERMOLI. Considerato lo stato di agitazione aperto l'11 marzo, a causa dello stallo in cui versa il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale scaduto lo scorso 31/12/23, nel ribadire la necessità e la ferma convinzione di arrivare al più presto alla sottoscrizione del nuovo Ccnl dei lavoratori dei Porti, la cui tenuta è messa a serio rischio durante questo rinnovo, e proprio per questo valorizzando l'impegno del Ministero del Trasporti su tale vertenza, la scrivente Segretería Nazionale facendo proprio il malessere dei lavoratori portuali proclama un'azione di mobilitazione dell'intero settore portuale (dipendenti delle imprese ex artt. 16, 17, 18 L. 84/1994, delle Autorità di sistema Portuale e delle ex società di interesse generale che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti) dal giorno 01/07/24 al giorno 07/07/24.

La Uiltrasporti Molise a sostegno della Mobilitazione organizza un Presidio aperto a tutto il personale del Porto di Termoli nella giornata del 1° luglio dalle ore 10;00 alle 12:00