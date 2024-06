Attività fisica, i molisani tra i più attivi

MOLISE. Nel biennio 2022-2023 tra gli adulti residenti in Italia i 'fisicamente attivi' sono il 48% della popolazione, i 'parzialmente attivi' il 24% e i 'sedentari' il 28%.

È la fotografia che emerge dal Sistema di sorveglianza 'Passi' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che ha preso come riferimento le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che consigliava prima del 2020 ad adulti e ultra 65enni di praticare almeno 150 minuti a settimana di attività fisica moderata o 75 minuti di attività intensa.

In questo contesto i molisani sono abbastanza virtuosi: il 51,2% degli intervistati ha infatti riferito di praticare attività fisica, il 26,6% di effettuarla in maniera parzialmente attiva, il 22,2% di essere 'sedentario'.

Appare ancora troppo bassa in Italia l'attenzione degli operatori sanitari al problema della scarsa attività fisica, anche nei confronti di persone in eccesso ponderale o con patologie croniche. In Molise il 45,5% ha riferito di aver ricevuto il consiglio, dal medico o da un operatore sanitario, di fare regolare attività fisica. Dato che comunque colloca la regione al primo posto in Italia. (Ansa).