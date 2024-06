Riaperta al traffico via Sangro, la circolazione torna più scorrevole

TERMOLI. In anticipo di un paio di giorni sul crono-programma che era stato reso noto la scorsa settimana, riaperta al traffico la circolazione in via Sangro, dopo i lavori compiuti per la manutenzione del viadotto dell'A14.

Boccata d'ossigeno per gli automobilisti, che erano costretti a compiere giri alternativi e anche per gli utenti del trasporto locale, due le fermate che erano state soppresse, una per la 1 e l'altra per la 1/ tra via Sangro e via Asia.