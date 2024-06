Lavorabile: tirocini di inclusione sociale per una salute mentale di comunità

TERMOLI. Salute mentale di comunità: progetto Lavorabile - Tirocini di inclusione sociale. «Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, Costituzione Italiana) si può!

È quanto ha dimostrato il progetto Lavorabile, che, nel corso del 2023/24, ha offerto la possibilità di inclusione socio-lavorativa, attraverso lo strumento del Tirocinio di Inclusione Sociale, a 5 persone in carico al Centro di Salute Mentale di Termoli.

Promosso dalla Cooperativa DiversaMente in partenariato con la Cooperativa Progetto Popolare (enti gestori del Centro Diurno Chesensoha) e con il Centro di Salute Mentale di Termoli, Lavorabile è stato reso possibile grazie ai fondi 8x1000 dell’annualità 2022 della Chiesa Valdese.

Il progetto rappresenta una buona prassi orientata al modello della recovery in salute mentale, poiché il lavoro può essere considerato uno dei fattori più importanti del processo di guarigione dal trauma della malattia, e, nel caso specifico, è andato a colmare anche un vuoto istituzionale: il Molise, infatti, è l’unica regione d’Italia a non avere una Legge sul budget di salute e a “brillare” per l’assenza di tirocini formativi (borse lavoro)!

I tirocini lavorativi sono strumenti di inclusione sociale e svolgono un’elevata funzione evolutiva per chi ne beneficia: aumentano la motivazione lavorativa, aiutano a progettare il futuro, incentivano l’instaurarsi di nuovi rapporti e nuove amicizie, servono a fare esperienze professionali, sviluppano fiducia in sé stessi e negli altri, stimolano collaborazioni, lavoro in e di gruppo, attivano il confronto con il mercato del lavoro e la conoscenza di diverse realtà lavorative.

Dalla valutazione finale del progetto, emerge infatti che le condizioni di vita dei destinatari di Lavorabile sono migliorate, e non solo sul versante economico, ma anche su quello del benessere psicofisico e relazionale: 4 persone delle 5 coinvolte hanno trovato nel tirocinio una risposta a una condizione di forte ritiro sociale, oltre che un’opportunità di relazione e di acquisizione di nuovi saperi e conoscenze.

I percorsi di inclusione sono stati resi possibili grazie alla disponibilità e alla partecipazione attiva delle aziende ospitanti: Pasquarelli Service- Impianti di climatizzazione, fotovoltaici ed energie rinnovabili (Termoli); Motomania (Termoli); Farmacia del Molinello (Termoli); Cooperativa Progetto Popolare (Termoli); Cooperativa Sociale Soleluna (Santa Croce di Magliano). Fondamentale, inoltre, il coinvolgimento nel progetto di Scuola&Lavoro, centro di formazione professionale, che ha curato le convenzioni dei tirocini e che qui si ringrazia.

Tutti gli enti coinvolti sottolineano l’importanza di tali percorsi di inclusione e la necessità di realizzare altri progetti con le medesime finalità.

Lavorabile, pertanto, può considerarsi un tassello fondamentale nel processo, in atto nel basso Molise, di costruzione di una buona salute mentale di comunità, in cui il territorio locale diviene non solo e non tanto un «contenitore di problemi, ma una comunità, quindi un soggetto insieme al quale ricercare soluzioni, agire possibilità e organizzare decisioni» (Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale).