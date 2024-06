Un piano di contrasto ai Narcos, l'Ecuador si rivolge a Vincenzo Musacchio

LARINO. Lo staff della Vicepresidente dell’Ecuador ha contattato il criminologo molisano per l’elaborazione di un piano strategico di contrasto ai narcos. Musacchio da noi sentito si è così pronunciato: «Scrivo spesso nelle riviste di lingua spagnola e recentemente mi sono occupato proprio delle strategie di lotta alla criminalità organizzata in ambito transnazionale. Questi lavori hanno attirato l’attenzione delle autorità ecuadoregne che mi hanno contattato per poter sviluppare l’elaborazione di un piano strategico che consegnerò loro entro la fine di luglio. Ho immediatamente comunicato alle autorità statali che la loro tipologia di criminalità organizzata non può essere combattuta solo da polizia e magistratura, occorrono nuove politiche criminali e soprattutto sociali».

Per Musacchio, «c’è la necessità di moderne strategie di lotta che coinvolgano a livello mondiale i diritti umani e le libertà civili. Le politiche sociali ed economiche devono essere finalizzate a convincere, con i fatti, proprio quelle popolazioni che vivono dei benefici concessi dai narcos. Non semplici misure anti-povertà o sussidi economici ma lavoro e diritti sociali. In molti “Narco-Stati” l’illegalità è spesso considerata legale e quest’aspetto non va per nulla sottovalutato. Nei prossimi giorni redigerò un piano operativo che possa essere utile assieme alle tante misure necessaria per ristabilire l’odine pubblico e la sicurezza in una nazione ormai sotto l’assalto della criminalità legata al traffico internazionale di stupefacenti».

Vincenzo Musacchio, criminologo, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (Riacs) di Newark (Usa). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni Ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.