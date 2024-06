Termoli-Isole Tremiti, bando quadriennale del Mit per i collegamenti marittimi

TERMOLI-ISOLE TREMITI. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato il là alla gara per aggiudicare nuovamente il servizio di trasporto marittimo con obblighi di servizio pubblico tra Termoli e le isole Tremiti, attualmente appannaggio di Navigazione Libera del Golfo, che aveva vinto l’appalto precedente nel 2021.

Della procedura al momento sono noti solo i dettagli principali, ovvero l’importo messo a disposizione – 20.535.386 milioni di euro Iva esclusa – e la durata – 48 mesi, con avvio del servizio dal 1° gennaio 2025. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 1° settembre 2024. Nell’avviso pubblicato in Gazzetta Europea che dà conto dell’avvio della gara non sono indicati altri requisiti, ma si può presumere che anche per questa edizione sarà richiesto l’impiego di un mezzo veloce.

Come accennato, attuale titolare del servizio è Navigazione Libera del Golfo, che nel 2021 si era aggiudicata una gara per un contratto della durata di 3 anni a fronte di una offerta del valore di 12,906 milioni di euro (più premialità per circa 258mila euro e 2,158 milioni per l’eventuale proroga tecnica), su un importo a base di gara di circa 12,197 milioni di euro. Il capitolato tecnico chiedeva inoltre una unità ro-ro/ro-pax di classe B, di età non superiore ai 25 anni, in grado di trasportare almeno 500 persone e di accogliere mezzi commerciali in 50 metri lineari di corsia (saturati i restanti spazi con n.40 auto) o in alternativa 50 autovetture.