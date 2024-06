Natalità in Molise: «La sicurezza economica è fondamentale per le nuove generazioni»

CAMPOBASSO. Antonio D’Alessandro, a nome della Cisl Molise, solleva una questione cruciale per il futuro della nostra regione: la natalità. I dati recenti rivelano una realtà allarmante: un giovane su tre rinuncia a diventare genitore a causa dell’incertezza economica e lavorativa.

«Il Molise sta affrontando una sfida demografica notevole. Il tasso di natalità è di 5,8 neonati per mille abitanti, mentre il tasso di mortalità è più che doppio, a 14,7 per mille. Questo dislivello ha portato a un saldo naturale negativo e a un declino demografico.

La Cisl Molise riconosce che la decisione di formare una famiglia è fortemente influenzata dalla stabilità economica. La mancanza di posti di lavoro stabili e di politiche di supporto alle giovani famiglie sta contribuendo al calo della natalità».

D’Alessandro enfatizza l’importanza di interventi mirati che possano offrire ai giovani le garanzie necessarie per affrontare la genitorialità con serenità. «È fondamentale che le istituzioni, insieme alle organizzazioni sindacali e alle aziende, collaborino per creare condizioni favorevoli alla crescita familiare e al benessere dei bambini. La Cisl Molise si impegna a promuovere iniziative e dialoghi con le parti sociali per elaborare strategie efficaci che possano ribaltare questa tendenza e assicurare un avvenire florido per la nostra regione».