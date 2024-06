I "frutti" della passeggiata ecologica: Plastic Free sposa il "Comics & Games"

TERMOLI. Oggi, in occasione del Festival Termoli Comics & Games in corso dal 21 al 23 giugno, Plastic Free, quale partner ufficiale, ha organizzato una passeggiata ecologica che si è svolta dalle ore 9:30 alle 12:30 circa.

Partenza con punto di ritrovo il monumento "Il Sogno" a Rio Vivo. La manifestazione ha visto anche la partecipazione del personale della Lilt sezione di Termoli.

Alla passeggiata ecologica hanno preso parte circa 50 cittadini volenterosi di ogni età muniti di guanti da giardinaggio e borraccia con acquai, famiglie intere, ragazze e ragazzi che hanno raccolto 40 sacchi grandi con rifiuto di ogni tipo. Evento di elevato valore formativo per le giovani generazioni, apprendere sul campo l’importanza di tutelare l’Ambiente, e insieme ai loro amici e parenti, carichi di entusiasmo hanno operato attivamente in prima persona per ripulire il nostro ambiente urbano. L’azione meritoria dei volontari, è iniziata, nella zona di Rio vivo, sotto il monumento “Il Sogno” , ha interessato parte di spiaggia e di lungomare, fino al lido il Gabbiano, passando dalla rotonda del porto, la salita del porto e parte del lungomare. Una giornata trascorsa con Plastic Free in cui i volontari hanno dato il loro contributo nel ripulire la spiaggia, supportati da Rieco Sud per il ritiro dei sacchi, ha sicuramente dato un significativo contributo al decoro della nostra città adriatica, e molti curiosi che oggi si solo limitati a guardare i volontari con la loro maglietta di Plastic Free, e probabilmente la prossima vorranno unirsi a loro. Il folto gruppo di Volonterosi cittadini che hanno ripulito il centro di Termoli in silenzio hanno dato un messaggio a tutti quello di voler tutelare maggiormente il nostro ambiente.





Al termine della passeggiata ecologica sono stati consegnati diversi riconoscimenti ai partecipanti. Il premio in palio per i il bottino più pesante è stato vinto da Gaia di 9 anni cha raccolto un “bottino” pesante quale un sacco colmo contenente più di 10 kg di rifiuti di ogni genere.

Agnese Catalano ha ricevuto il premio per la storia più divertente pubblicata su Instagram. Alle 13.00 circa la manifestazione si è conclusa con la foto di rito. Mentre li operatori di Rieco Sud continueranno ad essere impegnati a mantenere il decoro urbano di tutta la città e a fare passaggi di pulizia e svuotamenti cadenzati in tutti i luoghi interessati dal Termoli Comics and Games. Sono stati predisposti operatori e mezzi per far fronte a queste giornate di grande afflusso e mantenere gli standard di servizio par attivi in tutto il territorio comunale. Gli organizzatori si sono dichiarati entusiasti per gli obietti raggiunti.

La grande collaborazione messa in campo dalla Reico Sud e dell’associazione Plastic Free con la partecipazione dei tanti cittadini Volontari, ha permesso di conseguire un importante risultato quello di garantire un buon livello di decoro urbano in tutta la città di Termoli, che in queste giornate ospiterà tanti turisti.

