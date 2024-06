"I nostri supereroi", la fantasia regna sovrana a "Termoli Comics & Games 2024"

TERMOLI. Sabato a fumetti a Termoli, nel secondo la 2^ edizione di “Termoli Comics and Games by QDSS”.

L’evento dedicato al fumetto, ai videogiochi, al cosplay e a tanto altro divertimento, ideato ed organizzato da Nicola Palmieri e Mario Palladino, conosciuti come Qdss, che già nella prima edizione ha fatto registrare oltre 50.000 presenze e sembra che quest’anno, queste cifre, molto probabilmente, potranno essere superate di gran lunga misura, perché la manifestazione sembra essere molto gradita dalla cittadinanza e dai turisti presenti. In piazza monumento con i Gem boy in concerto (sono un gruppo musicale rock demenziale italiano, originario di Bologna), con una massiccia affluenza di pubblico in delirio, lasciava intendere che il divertimento era dilagante.

Lungo il corso nazionale diversi cosplay sfilavano con abiti coloranti o da super eroi, un clima di festa pervadeva in tutto il centro storico, dove stand enogastronomici, musica, esibizioni live contribuiscono a completare quella la cornice di festa che in questi giorni è presente in centro a Termoli. Presso il Castello Svevo tre mostre curate da Antonio Marcovicchio, sono un vero e proprio concentrato di arte, fumetti e modellismo. Nicola Acciaro e Rosario di Bartolo (AMT associazione Modellistica Termoli) hanno allestito la Mostra di Modellismo “Sempre i Soliti”. Miniature di aerei, carri armati, magnifiche riproduzioni di soldatini di tutte le epoche storiche, diorami realizzati con particolare cura che rapiscono gli occhi del visitatore per la riproduzione dettagliata dei particolari, inoltre i personaggi della fantasia e supereroi sono autentiche opere d’arte, preziose e fedeli riproduzioni che lasciano gli appassionati di modellismo e i visitatori tutti senza fiato.

In una altra area espositiva del Castello, Domenico D’Onofrio ha proposto l’evento “Jacovitti negli anni ‘80”, un unicum su materiali origini e documenti rarissimi dell’artista termolese Benito Jacovitti, l’entusiasmo profuso nella presentazione delle opere presenti dal curatore vale la pena visitare questo angolo del Castello Svevo, dove sono presenti diversi diari e raccolte di Cocco Bill ed inoltre vi verranno mostrati materiali e tecniche originali e tante altre curiosità relative al grande maestro Jacovitti. Per gli appassionati del Maestro fumettista Jacovitti è sicuramente un appuntamento da non perdere. Un terzo spazio espositivo, allestito sempre nel castello Svevo, accoglie la mostra del “Vecchio Sergente” di Olindo Sergnese ci riporta all’epopea dei Trasformes, Robot, Supereroi giapponesi e Cartoni Animati. Molti visitando la mostra troveranno esposti i loro beniamini, i personaggi dei loro cartoni preferiti in magnifiche teche trasparenti con manifesti a colori dell’epoca, un luogo che per gli appassionati va visitato assolutamente.

Tutto il Borgo Antico, Piazza Duomo è gremita di tavoli all’aperto, ristoranti, pizzerie, pub e gelaterie hanno registrato con molta probabilità il tutto esaurito, si respira aria di festa. Al porto di Termoli, sono stati allestite decorazioni a tema e carri allegorici grazie alla collaborazione dell’associazione “Larinella" e il carnevale storico di Larino, oltre ad altri spazi dedicati al divertimento. In piazza Sant’Antonio tantissimi stand e spettacoli tantissima presenza di pubblico e spettacoli di “GIOCATE DA INCUBO: PUBLIC EDITION” con 20 facce. Termoli questo fine settimana sembra essere è diventata il paese dei “balocchi”, il divertimento è assicurato per tutti. Il divertimento a Termoli è assicurato anche domani, vi consigliamo di non mancare.

Giuseppe Alabastro

