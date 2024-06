La quinta elementare dell'84-85 si ritrova nel ricordo della maestra

LARINO. Hanno voluto festeggiare un evento per certi versi unico, non tanto i loro cinquant’anni, lo faranno presto, ma la loro quinta elementare nel ricordo della loro maestra, dei suoi insegnamenti che li ha resi le donne e gli uomini che sono diventati.

E così, mossi dal loro instancabile compagno Francesco Vitulli, gli alunni della indimenticabile maestra De Bernardo Fonzo Carmelina, si sono dati appuntamento al ristorante Belvedere, nella giornata di ieri, e qui hanno trascorso insieme un piacevole pomeriggio ricordando quella classe dell’anno scolastico 1984-85 quando ancora si sostenevano gli esami per passare poi alle medie.

Per l’occasione, undici di quei 21 ragazzi della quinta elementare, oggi 50enni, hanno risposto presente, così come non ha fatto mancare la sua presenza il figlio della loro maestra, il professore Nicola Fonzo emozionato del loro invito e del dono floreale da portare sulla tomba della loro cara maestra ricevuto. Il pranzo, aneddoti di quel magico mondo delle elementari che furono e poi la grande torta dedicata alla maestra Fonzo e le foto a ricordo di un evento, come detto, per certi versi unico.

