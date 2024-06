Entusiasmo e partecipazione, come cresce "Termoli Comics & Games": arrivederci al 2025

Entusiasmo e partecipazione, come cresce "Termoli Comics & Games": arrivederci al 2025

TERMOLI. Piace davvero a tutti il format “Termoli Comics & Games 2024”. Quei due del server sono riusciti, davvero, a coinvolgere tutta la città, persino i “Ragazzi del muretto”.

Una kermesse che ha portato gioia, ha saputo stravolgere, in bene, la città, facendola diventare per 3 giorni capitale dei magici anni ‘80.





Il tempo ha fatto da padrone, ed ha visto Termoli riempirsi di gente proveniente da tutta Italia. Una Termoli super colorata, tra cosplay, influencer, grafici ed illustratori di chiara fama nazionale, come Antonio Sarchione, Marco Soldi, la lancianese Ilaria D’Angelo illustratrice con colori ad acquerello.





Tre giorni dove si sono susseguite una gamma vastissima di eventi, attività ed intrattenimento, tutto a titolo esclusivamente gratuito.





Nicola Palmieri e Mario Palladino alias QDSS.in questa seconda edizione, assieme ai loro tanti collaboratori, si sono davvero superati.





Vedere gente adulta per le vie del centro vestite con le sembianze dei loro personaggi, fa davvero pensare a quanta passione ci sia per questo format.





Ora che tutto è andato agli archivi siamo sinceri, tutto questo frastuono, queste manifestazioni colorate e gioiose ci mancheranno molto ma, pensando positivo, come ci ha detto Mario Palladino, da oggi ci mettiamo già al lavoro non per far crescere l’evento ma per migliorare sempre più la terza edizione di Termoli Comics &Games.

Grazie a loro di aver messo Termoli al centro di tanta attenzione positiva.

Galleria fotografica