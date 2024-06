Sere d'estate nelle periferie: aggregazione sociale a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Con l’estate che prende piede giorno dopo giorno, dopo una giornata calda e rovente, bisogna cercare un posto e un momento “rinfrescante”. Ci spostiamo, dunque, dal centro affollatissimo e spesso caotico, e ci trasferiamo da qualche altra parte della città. Come a Colle Macchiuzzo, precisamente in via delle Orchidee, area che è fornita di parco giochi per bambini, molto ariosa tant'è che le gran sudate fatte poche ore prima in piazza Monumento sono solo un lontano ricordo.

Chi vi scrive si è incontrato con vecchi amici per trascorrere in allegria, una serata alternativa, tra un bicchiere di birra fresca alla spina, arrosticini gustosissimi e una cantata al Karaoke. Risate e tanto divertimento, conoscendo vecchi e nuovi amici per una bella serata lontana dai grandi clamori ma non per questo meno interessante.

