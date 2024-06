Sanità e protezione sociale integrate: un investimento per il Molise

CASTELPETROSO. “Sanità e protezione sociale integrate: un investimento per il Molise” è questo il titolo del convegno organizzato dalla Cisl Abruzzo-Molise, dalla Fnp Cisl e dalla Cisl Fp Abruzzo-Molise mercoledì 26 giugno 2023 dalle ore 9.30 a Castelpetroso, presso l’Hotel Fonte dell'Astore.

Dopo i saluti del sindaco Gianmarco De Filippis, introdurranno i lavori i Segretari Generali della Fp-Cisl Abruzzo-Molise Vincenzo Mennucci, e della Fnp-Cisl Abruzzo-Molise Vincenzo Traniello.

All’evento il direttore Inps Molise Francesco Ricci, il direttore generale ASReM Giovanni Di Santo, e il sub commisario ad acta sanità Molise Ulisse Di Giacomo presenteranno delle relazioni e delle analisi specifiche sullo stato e sulla situazione in cui versano la sanità e il sociale in Molise.

Il giornalista Antonio Lupo, che presenterà il convegno, modererà la tavola rotonda alla quale parteciperanno Marco Bonamico commissario ad acta Sanità Molise, Rosa Francesca Capozza psicologa della salute e psicoterapeuta, Giovanni Notaro segretario generale Cisl Abruzzo-Molise, Maurizio Petriccioli segretario generale Fp Cisl Nazionale, e il Segretario Generale della Fnp Cisl Nazionale Emilio Didonè.

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, interverrà al termine della tavola rotonda per portare il contributo del governo regionale ai lavori.

Le conclusioni sono affidate al Segretario Generale nazionale della Cisl, Luigi Sbarra.