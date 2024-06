Pari opportunità Molise: Un tavolo di confronto per azioni a medio e lungo termine

CAMPOBASSO. Presieduta dalla sua Presidente, Giusi Di Lalla, si è riunita venerdì scorso, nella sala riunione del Segretariato generale del Consiglio regionale in via Colitto a Campobasso, la Commissione per la Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise.

I diversi componenti della Commissione si sono confrontati su una serie di tematiche di competenza dell’Organo di cui fanno parte, tracciando un percorso di azione e di interventi su specifici punti e delineando obiettivi a medio e a lungo termine. Sintesi della discussione è il programma, che include obiettivi e azioni, stilato alla fine dell’incontro, che la Commissione vorrà attuare nell’arco del proprio mandato.

Soddisfatta del confronto franco e costruttivo la Presidente Di Lalla, che ha auspicato che dal bel clima creato tra i diversi commissari possano nascere sempre punti operativi condivisi finalizzati a promuovere e garantire politiche di parità e pari opportunità nei vari livelli istituzionali operanti in Molise e in generale nel tessuto socioeconomico regionale.