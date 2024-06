Il commissario capo Giuseppe Cesa alla guida della Squadra Mobile di Isernia

ISERNIA. Un nuovo dirigente alla guida della Squadra Mobile della Questura di Isernia: si tratta del Commissario capo dottor Giuseppe Cesa, 31 anni, originario di Avellino. Oggi, con un breve incontro, il Questore Della Cioppa ha voluto dare il benvenuto ufficiale al giovanissimo Funzionario che prende il posto del Commissario Capo Dottor Vesce Gianluca trasferito alla Questura di Salerno.

Laureatosi in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli, dopo aver conseguito il Diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Cattolica di Milano, il dott. Cesa è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2021 e frequentato il 110° Corso di formazione per Commissari a Roma.

Dal 2022 al 2024 ha prestato servizio come Dirigente presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Campobasso, dove ha coordinato rilevanti attività di Polizia Giudiziaria, anche in materia di contrasto alla pedopornografia online.

Alla Questura di Isernia dal 3 giugno scorso, il Funzionario sovrintenderà, altresì, la Divisione Anticrimine.