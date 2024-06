Indulgenza plenaria giornaliera ottenuta per il millenario di San Leo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Grosso colpo messo a segno dal parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia, che ha ottenuto l’indulgenza plenaria per il giubileo millenario di San Leo, patrono della località bassomolisana.

Il decreto è contenuto nella bolla pontificia che arriva dalla Penitenzeria Apostolica Vaticana e che nell'anno santo per il millenario di San Leo, 31 marzo 2024 fino al 2 maggio 2025 dona l'indulgenza plenaria alle solite condizioni. Il sacerdote aveva chiesto l'indulgenza plenaria in tutte le domeniche e nelle solennità dal 31 marzo al 24 dicembre 2024, quando si aprirà il giubileo del 2025.

Invece, il Vaticano ha concesso l'indulgenza plenaria tutti i giorni e non solo le domeniche e solennità fino al 2 maggio 2025, In precedenze, c’era stata già l'autorizzazione della Penitenzeria Apostolica a far vivere il giubileo da prima di Pasqua scorsa, ora è arrivato il decreto.