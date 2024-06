«Oltre 70mila presenze al Termoli Comics & Games, grazie davvero a tutti»

TERMOLI. Oltre settantamila presenze al “Termoli Comics & Games 2024”. E’ quanto affermano Nicola Palmieri e Mario Palladino, gli organizzatori della tre giorni a Termoli. Proprio Palmieri così commentato: «È stato devastante. Immensamente bello e spaventoso allo stesso modo. Io non so se riuscirò a far passare l'impegno, la dedizione, la forza che abbiamo messo in questo evento. Ma ci provo.

Raccolgo le forze per scrivere questo post che è necessario per una serie di motivi che vanno oltre il Termoli Comics & Games by QDSS.

Voi avete visto solo la punta dell'iceberg di questo evento - per noi - straordinario, avete visto 3 giorni di amore, di fiducia reciproca, di efficienza, di community, di spettacolo, ma posso assicurare personalmente che lavoriamo attivamente per fare in modo che tutto funzioni da settembre 2023.

La seconda edizione doveva essere un punto di solidità. Non si poteva sbagliare. Immaginate, di portare qualcosa di nuovo per una Regione Intera, di portare il nostro mondo, nel nostro piccolo paese.

Se fosse andata storta una qualsiasi variabile, avrebbe significato mandare all'aria non un semplice fiera, ma un messaggio. Il messaggio che esiste del buono in ciò che facciamo, in ciò che tutti coloro che ci seguono come QDSS credono e si identificano. Un messaggio che molti non avevano ancora compreso a pieno.

L'anno scorso, con la prima edizione, sentivamo le signore del borgo dire "So' arrivati pure qua i' strani", riferendosi ai cosplayer, alcuni locatori dicevano agli youtubers "Ah, ma quindi anche tu sei un comico?", riferendosi alla parola "Comics" del titolo della fiera... oppure un paio di signori fermarsi vicino i cosplayer in tuta antisommossa Swat "State facendo un ottimo lavoro, rigano dritto!" ...

Un messaggio che da ieri, con questa seconda edizione è passato forte, chiaro e potente.

Una potenza che si è tradotta in numeri eccezionali, più di 70mila presenze, settantamila persone che nel nostro weekend lungo si sono incuriosite e sono venute a passeggiare da noi. Questa potenza si è tradotta nei ringraziamenti della comunità, dei cittadini che mi hanno fermato dicendo: "io non conoscevo questo mondo, mi sono fatto spiegare da mio nipote e oggi vediamo YouTube insieme", altri che si sono fermati dicendo: "mio figlio vi segue, oggi anche io, facciamoci una foto!".

Tanto, tanto altro vi potrei raccontare, ma sono sicuro che il mio mal di testa, che non accenna a diminuire da venerdì sera, non aiuterebbe nel racconto.

Io non so se si capisce quanto ci teniamo a questo Termoli Comics, a quanto siamo maniacalmente attenti ai dettagli e a far star bene tutti coloro che partecipano. Per essere chiari, movimentare una macchina simile costa, costa tanto. Tre giorni a conti fatti siamo a circa 180.000 euro di spese. Senza biglietto è dura, ma gli sponsor quest'anno ci hanno davvero aiutato. Gli imprenditori molisani e non hanno voluto aiutarci e supportarci economicamente, per essere parte di questa piccola rivoluzione, ed eccoci qui, ancora una volta a ringraziarli. Per aver creduto e aver supportato economicamente questa nostra follia».