Camper in sosta "libera", tra i residenti c'è chi si rivolge a Comune e Polizia locale

TERMOLI. Ogni estate ci troviamo a registrare lamentele per la presenza non “regolamentata” di camper e caravan, che sostano dove capita, al di fuori dei tre spazi attrezzati che sorgono tra porto turistico e Rio Vivo.

Nel passato abbiamo già trattato queste segnalazioni, e oggi ci risiamo. A distanza di un anno dalle diverse segnalazioni delle soste selvagge, torniamo a parlare dei camper che rimangono nel piazzale del cimitero, creando un danno anche a chi lavora lì.

«E’ circa un anno che inviamo mail e fotografie di quello che succede sul piazzale del cimitero al comune, senza aver mai ricevuto risposte. I camperisti sostano qui e da qui non si spostano verso le aree a loro riservate. Non portano introiti alle casse del comune, usufruiscono del nostro mare ma producono anche immondizia che vengono a scaricare nei bidoni che sono presenti qui, quelli cimiteriali e addirittura, spesso, vengono proprio lasciati abbandonati all’esterno del cimitero creando un disagio per chi lavora o si reca a far visita ai propri cari. Purtroppo i signori camperisti, la sera, svuotano i loro liquidi nelle aiuole che ci sono intorno all’area del cimitero e per strada. Abbiamo fatto presente questa cosa alle autorità comunali e alla Polizia locale ma non sono mai intervenuti. Chiediamo alle autorità di intervenire e che vengano spinti ad andare nelle aree apposite a loro dedicate. Siamo stanchi dei bivacchi e del degrado».

Galleria fotografica