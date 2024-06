Il questore Tatarelli in visita all'associazione nazionale "Carlo Tufilli"

CAMPOBASSO. Ieri, martedì 24 giugno. il Questore di Campobasso Cristiano Tatarelli, ha fatto visita alla Sezione dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato “Carlo Tufilli”, di Campobasso, che conta oltre 200 Soci, accolto dal Presidente Cav. Aldo Botticella e da alcuni Consiglieri tra cui Cav. Pasquale Fuschetto, Cav. Pietro Rotundo nonché il Consigliere e Segretario Reale Francesco e alcuni Soci.

Lo stesso, condividendo le finalità di alto livello dell’Associazione, che ha anche lo scopo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio, ha espresso parole di compiacimento per il costante impegno profuso e risentite partecipazioni alle attività sociali del territorio, esempio di abnegazione verso le Istituzioni e i cittadini.

Mostrando gratitudine e disponibilità, il Questore, si è, tra l’altro, congratulato per la competenza e qualificata anche del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile ANPS, che svolgono numerose attività di assistenza, vigilanza e soccorso nei confronti della popolazione, in collaborazione con Enti e Istituzioni, ricevendo innumerevoli espressioni di apprezzamenti, stima e gratitudine.

Tutti gli associati dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e del Gruppo di Volontariato e Protezione Civile di Campobasso, onorati e orgogliosi, sentitamente ringraziano il Questore per la dimostrata vicinanza.